Sei milioni di lavori alla Palazzina Regia: "Si rischia di restituire il denaro"

"Quando finiranno i lavori di ristrutturazione della Palazzina Regia? La ex sede della direzione aziendale delle Terme è stata acquistata nel 2017 dal Comune con i fondi erogati dal Comitato interministeriale per l’economia (Cipe) grazie al mio intervento quando ero parlamentare. L’occupazione prolungata della direzione aziendale dopo la cessione dell’immobile ha rallentato il progetto di realizzazione di un museo del termalismo. Se l’opera in corso non finirà entro dicembre, il Comune dovrà restituire i sei milioni ricevuti". Edoardo Fanucci, da poche settimane presidente della commissione consiliare per il controllo delle società partecipate, esprime forte preoccupazione per il futuro dell’edificio. L’esponente della minoranza chiede al Comune di fare chiarezza sulla situazione e auspica che sia quantificata l’indennita’di occupazione che le Terme devono pagare al Comune per l’utilizzo della Palazzina Regia. "Voglio convocare al più presto davanti alla commissione il commissario giudiziale delle Terme Alessandro Torcini e il liquidatore Enrico Terzani – prosegue – per fare il punto della situazione dopo che il bando del 16 luglio è andato deserto. Auspico che i professionisti incaricato dal tribunale fallimentare possano essere presenti. Tra l’altro, vorrei sapere a quanto ammonta l’indennita’di occupazione della Palazzina Regia, visto che la direzione aziendale ha impiegato un tempo considerevole prima di trasferirsi. Tutto questo ha fatto partire in ritardo i lavori alla Palazzina Regia e adesso serve una risposta chiara e precisa sui tempi di conclusione previsti dall’opera".

Fanucci vuole anche "convocare il sindaco Claudio Del Rosso alla commissione consiliare per il controllo delle società partecipate per fare il punto sull’impegno del Comune per le Terme".

Da. B.