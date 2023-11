Scontro con quattro feriti. Autostrada paralizzata

Per incidente Serravalle Pistoiese: ore di caos e lunghe attese.

Una coda chilometrica si è formata ieri mattina in direzione mare lungo la A11 all’altezza della galleria del Serravalle a causa di un incidente cha ha visto coinvolte due autovetture all’uscita del tunnel. Il fatto si è verificato intorno alle 9.15 quando per cause al vaglio degli agenti della polizia di Stato, le macchine sono entrate in collisione, nell’ impatto sono rimasti feriti anche alcuni occupanti delle stesse per cui è stato richiesto l’ì intervento del 112 che ha inviato sul posto due ambulanze del pistoiese e due auto mediche. I sanitari si sono occupati subito dei malcapitati e dopo i primi accertamenti, in quattro, sono trasportati in codice verde al pronto soccorso del San Jacopo. L’incidente ha provocato una notevole gravità di circolazione bloccando gli automobilisti che si volevano muovere dalla piana pistoiese, Prato e Firenze con autovetture e mezzi pesanti fino al casello di Pistoia dove molti accortisi dell’incolonnamento sono usciti al casello della città cercando come alternativa la strada regionale 435 che però si è subito ingolfata sempre in direzione della Valdinievole.

La viabilità autostradale ha ripreso poco dopo le 10.30 non appena sono stati effettuati i rilievi e rimosse le vetture incidentate. La situazione ha creato particolare disagio su una via di comunicazione, l’autostrada A11, spesso segnata da code e caos e da cantieri che spuntano con una certa frequenza, di giorno e soprattutto alla sera.

Stefano Incerpi