Scolaresche in visita alla Madonna a Pescia

La mostra "Raffaello, La Madonna del Baldacchino. Ritorno in cattedrale" sarà aperta al pubblico fino al primo ottobre, in tempo dunque per l’inizio dell’anno scolastico 2023- 2024. Per agevolare l’arrivo delle scolaresche è stato predisposto uno speciale biglietto a tre euro che permette a ciascuno studente non solo di vedere La Madonna del Baldacchino ma anche di assistere a una visita guidata dedicata. Su richiesta e con modalità da definire in base alle esigenze degli istituti scolastici, la visita può essere estesa anche alle due sedi museali cittadine. Per prenotazioni e informazioni basta inviare una mail a [email protected].