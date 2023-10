Schianto in autostrada a Montecatini: grave 19enne in moto

Ancora strade insanguinate nel pistoiese. Ancora un tragico incidente. Ancora una moto coinvolta. E ancora, soprattutto, una giovane vita in bilico. Sarebbero infatti assai gravi le condizioni in cui versa il ragazzo di 19 anni che nel tardo pomeriggio di ieri è stato coinvolto in un brutto incidente sull’autostrada A11, nei pressi della galleria del Serravalle.

La dinamica dello schianto è ancora da accertare: non sono state rilasciate informazioni in merito. Quello che è sicuro, appunto, è che le conseguenze più gravi siano quelle a carico del 19enne, che viaggiava a bordo della sua moto.

I traumi riportati dal ragazzo sono apparsi subito gravi: stabilizzato sul posto dai soccorritori del 118, è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Jacopo di Pistoia. Dopo le prime cure del caso, è stata vagliata anche l’ipotesi di un trasferimento a Careggi.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche il personale di società Autostrade per mettere in sicurezza l’area e fare defluire le auto incolonnate. Ovviamente l’incidente ha causato inevitabili disagi e lunghissime code, considerando anche l’orario di punta per quanto concerne il traffico.

Sono giorni davvero da incubo per la sicurezza stradale in provincia: risale soltanto a lunedì il drammatico incidente nella frazione quarratina di Barba, con una motoe una macchina che si sono scontrate all’incrocio tra la Statale e via Bassa. Ad avere la peggio è stato l’uomo sulla moto, che ha riportato diversi traumi e lesioni di seria entità. Il centauro, un 56enne della zona, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Careggi, in codice rosso.

Lo scorso weekend invece, come noto, è stato segnato dall’incidente mortale di Serravalle, costato la vita al noto scultore Andrea Dami: un lutto che ha sconvolto tutta la comunità.

