Sangue alla stazione. Picchiato un senzatetto. È in gravi condizioni

"Vedere quella pozza di sangue per terra è stato terribile. Non oso immaginare con quanta violenza si siano scagliati contro quel poveretto". Una giovane madre non riuscirà a dimenticare con facilità l’immagine che le si è parata davanti mentre stava andando in ufficio. Un senzatetto, che bivacca nei dintorni della stazione ferroviaria di piazza Italia, è stato aggredito all’interno dell’edificio, ieri mattina, intorno alle 8. In quel momento numerose persone, pendolari e studenti, stavano attendendo i treni diretti a Firenze e Lucca. All’improvviso, per cause ancora da chiarire, l’uomo è stato picchiato da uno o più aggressori. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe molestato in modo pesante alcune persone a bordo di un convoglio. Il suo comportamento avrebbe fatto arrabbiare qualcuno che, una volta a terra, lo avrebbe aggredito in modo assai violento in ’risposta’ alle molestie subite.

Molte persone, prese dall’attesa del mezzo in arrivo, non hanno visto ciò che stava accadendo, se non l’uomo riverso a terra. E vedere il sangue vicino a lui, causato dalle ferite inferte con crudeltà, ha spaventato diversi viaggiatori. Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato di Montecatini e un’ambulanza della Misericordia di Montecatini. Il personale medico e sanitario ha riscontrato numerose fratture e contusioni, tali da rendere necessario un immediato trasferimento ospedaliero. Gli uomini della polizia di Stato, intanto, hanno iniziato a effettuare una serie di accertamenti, raccogliendo le dichiarazioni di numerosi viaggiatori, tra persone dirette al lavoro e studenti. Ciascuno di loro è stato sentito con grande cura.

Gli agenti sono rimasti diverse ore alla stazione, cercando di appurare ogni aspetto della vicenda. La stazione ferroviaria di piazza Italia, tra l’altro, è dotato di un sistema di videosorveglianza, collegato al commissariato di Montecatini e alla Polfer, e i filmati potranno senza dubbio chiarire cosa sia effettivamente successo. Il senzatetto, nel frattempo, è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo di Pistoia, dove i medici hanno appurato che, nonostante le ferite riportate, non era in pericolo di vita. La notizia dell’aggressione, ieri pomeriggio, ha fatto subito il giro della città, destando forte preoccupazione. Gli agenti del commissariato di Montecatini, negli ultimi anni, hanno dovuto dedicare un’attenzione importante, insieme alle altre forze dell’ordine e alla Polfer, alla stazione ferroviaria di Montecatini- Monsummano. Il monumento nazionale, progettato da Angiolo Mazzoni, è spesso frequentato da sbandati di vario genere ed è necessario essere sempre pronti, anche con attività di prevenzione. Il sistema di videosorveglianza interna, senza dubbio, rappresenta un aiuto importante.

Daniele Bernardini