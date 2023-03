Salute, una domenica per la prevenzione gratuita del glaucoma

La sezione dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti onlus di Montecatini Terme, attraverso il proprio comitato dell’Agenzia per la prevenzione della cecità e con la collaborazione della Croce Rossa Italiana sezione di Monsummano Terme, organizza domenica 19 marzo la Giornata della prevenzione del glaucoma.

Un team di specialisti si metterà a disposizione in maniera totalmente gratuita in piazza Giuseppe Giusti a Monsummano per le visite. Non è necessaria prenotazione: basterà presentarsi allo stand, mettersi in fila e gli specialisti eseguiranno i controlli oculistici con l’ausilio del mezzo oftalmico mobile dalle 9.30 alle 13. Informazioni 0572 51033, 0572 70244 oppure visitare i canali social della Croce Rossa di Monsummano.

"La nostra sezione Uici – spiega – si fa carico della diffusione della cultura della prevenzione del glaucoma, che è la seconda causa di cecità nel mondo. Sempre più utile si rivela essere la corretta informazione della popolazione sui gravi rischi cui espone questa malattia se non diagnosticata e curata tempestivamente".