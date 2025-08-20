Ruba in centro. Arrestato un peruviano

Rubava capi di abbigliamento e accessori nei negozi della città, cercando di colpire nelle boutique del centro. Gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Montecatini, diretto dal vicequestore aggiunto Andrea Natale, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino peruviano, accusato di rapina impropria. Il malvivente è sarebbe responsabile di due furti differenti, avvenuti in città nell’arco della stessa giornata. La prima volta si è impadronito di due occhiali da sole, e la seconda di capi di abbigliamento, per un valore totale di 650 euro, ai danno di due esercizi cittadini. Dopo la commissione del primo reato, il ladro ha continuato ad aggirarsi in centro come se non fosse accaduto nulla, pur avendo le ore contate. Poco dopo aver rubato i capi di abbigliamento, il peruviano è stato intercettato dagli operatori della squadra di polizia giudiziaria del commissariato. L’uomo è stato arrestato per rapina impropria: il ladro ha cercato attivamente di resistere ai poliziotti, per tentare di darsi alla fuga. La misura è stata poi convalidata dall’autorità giudiziaria. In seguito alla sentenza di condanna dell’indagato e dell’emissione dell’ordine di carcerazione, la squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Montecatini Terme, messa subito sulle sue tracce, ha individuato il soggetto mentre si trovava a Firenze, procedendo al suo arresto e alla trasferimento in carcere. Gli agenti del commissariato proseguono l’attività di prevenzione e repressione dei reati contro la proprietà in città. A fine luglio, i ladri avevano colpito alla Boutique Gucci di corso Matteotti: dopo aver tentato di spaccare la vetrina con una Cupra, hanno forzato la porta di ingresso, portando via borse per un valore tra 200 e 300mila euro.

Da.B.