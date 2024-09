Ritorna ’Passo dopo passo’. La comunità si mette in marcia. E raccoglie fondi per la scuola

Siamo arrivati alla quinta edizione della manifestazione ’Passo dopo passo – Una comunità in movimento’, in programma domenica domenica 15 settembre. L’inizio delle iscrizioni è previsto alle ore 7.30. Alle 9 la partenza dai giardini pubblici di Lamporecchio (zona scuole), ’Passo dopo passo’ è una camminata ludico-motoria con due percorsi, uno di 4,5 km e l’altro di 10,5 km. Un’iniziativa non competitiva, aperta e adatta agli sportivi, agli appassionati di trekking o semplicemente per le famiglie o i gruppi che vogliono stare insieme con l’occasione di una camminata. Durante il tragitto saranno installati due punti, dove i partecipanti alla camminata potranno ristorarsi. Questa manifestazione è nata dall’idea di un gruppo di imprenditori di Lamporecchio che hanno avuto il sostegno dell’amministrazione comunale e delle numerose associazioni di volontariato presenti sul territorio.

Unire attività sportiva, conoscenza del territorio con i percorsi che si snodano sulle colline del Montalbano e beneficenza sono elementi che garantiscono il successo alla manifestazione. E il numero di partecipanti intervenuti nelle passate edizioni è la dimostrazione più lampante. Queste le associazioni che partecipano: Pubblica Assistenza Croce Verde, Avis, sezione di Lamporecchio, Proloco di Porciano, Proloco Amici di San Baronto, Circoli Arci di Cerbaia, San Baronto, Borgano, Mastromarco, Porciano, Rinascita di Lamporecchio, Comunità Solidale di Lamporecchio, Associazione culturale Orizzonti e altre. Un’iniziativa che nel tempo, si è ritagliata un importante spazio nella comunità. In questa edizione è stato deciso, che l’intero ricavato della camminata e deicontributi degli imprenditori saranno devoluti per riqualificare la palestra della scuola primaria Giovanni. Dei di Lamporecchio. Il costo dell’iscrizione è di sette euro. A tutti i partecipanti verrà regalato un gadget e offerto un rinfresco finale.

Nella passata edizione, che ha visto la partecipazione di oltre quattrocento persone, il ricavato di ’Passo dopo passo’ venne usato per contribuire all’acquisto di un’ambulanza per la Croce Verde di Lamporecchio. Nel 2022 il ricavato della manifestazione fu invece devoluto al centro Raggio di sole di Orbignano e servì per l’acquisto di attrezzature.

Massimo Mancini