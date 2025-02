Pugni e bottigliate a colazione: nuova rissa in centro, due arresti

Montecatini Terme, 1 febbraio 2025 – Terrore ieri mattina nel cuore turistico e commerciale della città. Erano circa le 7.50, e nella zona tra piazza XX Settembre, via Solferino e corso Matteotti i ragazzi stavano andando a scuola e gli adulti stavano andando a lavorare. Alcuni di loro erano entrati nella Pasticceria Giovannini. Sembrava una tranquilla mattinata invernale, ma di lì a poco la situazione è precipitata. All’ improvviso, in piazza XX Settembre, in base alle testimonianze, cinque o sei tunisini hanno iniziato a discutere tra loro. In un attimo hanno iniziato a volare pugni, calci e bottigliate. All’improvviso, un uomo di nazionalità albanese si è intromesso nella contesa, cercando, a suo dire, di tranquillizzare gli animi. Per tutta risposta è diventato lui oggetto di una violenta aggressione, che si è spostato in via Solferino, con tre nordafricani che continuavano a colpirlo con particolare violenza. Un altro tunisino è stato colpito dai suoi connazionali.

Il pestaggio si è presto spostato in via Solferino, davanti alla Pasticceria Giovannini e alla cartolibreria Vezzani. Uno dei tunisini ha preso uno degli espositori dei sommari dei giornali che si trovavano davanti al punto vendita e lo ha scagliato in aria, con il serio rischio di ferire gravemente uno dei passanti. Nel frattempo, la gente ha chiamato il 112. I primi a giungere sul posto sono stati gli agenti della polizia municipale, poi sono arrivati gli agenti del commissariato. I magrebino, nel frattempo, erano fuggiti, lasciando a terra l’albanese con un braccio rotto e la testa spaccata. Sul posto è intervenuta anche la Pubblica Assistenza di Uzzano. I medici e i sanitari hanno trasferito l’albanese all’ospedale di Pescia, dove gli sono state riscontrate lesioni gravi con una prognosi di 45 giorni. Due dei nordafricani responsabili del pestaggio, intanto, si sono trasferiti in un supermercato nelle vicinanze, dove uno di loro ha tentato di portare via alcuni generi alimentari, bloccato dalla ferma resistenza del direttore. Nel frattempo, sul posto, è arrivata la volante della polizia. Entrambi sono stati arrestati per lesioni, mentre a uno di loro è stata aggiunta l’accusa di tentata rapina.

Il sindaco Claudio Del Rosso condanna l’episodio e ringrazia il commissariato per l’efficace intervento: “Come amministrazione stiamo portando avanti tutte le iniziative che ci competono, ma ci rendiamo benissimo conto della situazione che stiamo vivendo e vogliamo e dobbiamo fare sempre di più: purtroppo le possibilità di azione di un sindaco sono limitate e ben definite dalla legge”.