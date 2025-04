Riqualificazione urbana. Nel segno di Leonardo

"Un giardino pubblico destinato a ospitare un’opera dell’architetto Oreste Ruggiero dedicata al genio di Leonardo da Vinci andrà a sostituire l’edificio dove sorge l’ex concessionario Bertini, in via Lucchese, che sarà abbattuto, nell’ambito di un processo di riqualificazione urbana dell’area di Margine Coperta". La notizia arriva da Marzia Niccolò, sindaco di Massa e Cozzile, che annuncia un’importante collaborazione con il noto professionista per la valorizzazione di questa area. Ruggiero ha dedicato molto lavoro agli studi su Leonardo da Vinci. "L’opera – spiega Niccoli – verrà inserita in un contesto urbano che negli ultimi anni è stato ed è oggetto di riqualificazione in modo molto attento da parte dell’amministrazione. Questa realizzazione verrà infatti collocata all’interno di una nuova area giardino pubblico, ottenuta dalla demolizione di edifici ormai in disuso e decadenti, con la conseguente ricostruzione di un, seppur contenuto, polmone verde nel bel mezzo dell’urbana frenetica vita quotidiana".

Il sindaco di Massa e Cozzile sottolinea come il giardino dove sarà ospitata l’opera nelle sue forme come nei suoi elementi compositivi e decorativi, invocherà la organicità della natura fonte di ispirazione per Leonardo. . Niccolò ribadisce che "gli elementi decorativi delle sedute e delle pavimentazioni, le alberature contribuiranno, oltre alla loro funzione, alla forma dello spazio in cui verranno inseriti. L’illuminazione, l’ingegneria della luce, sarà elemento di matematico ricordo e dedica agli studi di Leonardo sulla euclidea geometria".

La scelta per la realizzazione dell’opera è caduta sull’architetto Ruggiero, recentemente chiamato a realizzare il logo identificativo della Fondazione Leonardo da Vinci di Milano). Niccoli ha seguito "le varie proposte di Ruggiero, artefice anche del restauro dell’Angelo Annunciante di San Gennaro attribuito a Leonardo. L’architetto spesso sostiene il pieno titolo della Valdinievole a intrecciare il nome della valle con quello dell’uomo universale per eccellenza: Leonardo da Vinci. Credo che questo interesse potrà materializzarsi, come primo atto, nell’ambito di un’opera di riqualificazione del tessuto urbano della frazione di Margine Coperta".

Daniele Bernardini