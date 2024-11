Rimonta da sballo: il derby è del Montecatini

V. Montecatini

2

Lampo Meridien

1

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Gaga, Casini, Fioretti, Francesconi, Ghimenti, Isola (36’ st Torracchi), Lazzari (16’ st Shiqeri), Minardi, Ba, Rosati, Pesci (24’ st Rugiati). A disp. Baldi, Conti, Lucchesi, Attinasi, Buscema, Rus. All. Fabbri.

LAMPO MERIDIEN: Tirabasso, Boghean, Bargellini, Di Vito, Simi, Del Sorbo (36’ st De Masi), Chianese, Viti (19’ st Fattorini), Pirone, Benvenuti, Dingozi (19’ st Mercugliano). A disp. Bartolozzi Febbe, Ferrucci, Delfa, Vitolo, Tommasi. All. Magrini.

Arbitro: Leonetti di Firenze.

Marcatori: 11’ st Pirone, 45’ st Torracchi, 49’ st Rugiati.

Quando sembrava che il risultato di un nuovo derby della Valdinievole fosse indirizzato verso Lamporecchio, il Montecatini riusciva a pareggiare e con l’ ultimo pallone dei quattro minuti di recupero riusciva a giocarlo ribaltando il risultato. Il derby ha così cambiato indirizzo dopo una partita giocata ad alto ritmo con ribaltamenti, errori e benefici da entrambe le parti. Tre punti che fanno esultare il Montecatini di Fabbri, che di questa posta piena arrivata con una scarica di adrenalina notevole ne aveva davvero bisogno. Si lecca le ferite e può dirsi ridimensionato la Lampo Meridien che adesso ha capito quanto sia determinante non mollare la presa fino al triplice fischio.

La cronaca. Le prime offensive sono state dei padroni di casa che hanno iniziato a farsi vivi dalle parti di Tirabasso con Ba: Ghimenti effettua un lancio di quaranta metri per l’attaccante termale che incespica e non dà la zampata decisiva a pochi metri dalla porta. La gara si fa intensa e al 21’ è l’ ex termale Dingozzi a far venire i brividi a Gega: conclusione che non riesce a centrare il bersaglio grosso. Al 30’ è Di Vito che colpisce a colpo sicuro, ma sulla sua strada trova il centrale Ghimenti che spazza, mentre al 40’ la grande occasione per sbloccare il derby è sui piedi di Minardi: il colpo del centrocampista termale però centra in pieno il palo. Prima della sirena di metà partita si fa vedere la Lampo Meridien: intervento puntuale di Gega che ferma Viti.

Nella seconda parte della partita la prima fiammata avviene sull’azione di Lazzari che incredibilmente spreca a porta vuota. Il derby cambia al minuti undici: Pirone lasciato solo approfitta di una dormita della difesa termale e di testa mette alle spalle di Gega. I biancocelesti non ci stanno e cominciano a schiacciare sull’acceleratore, mentre la Lampo Meridien si chiude bene e gioca di rimessa. Si arriva così alla fase decisiva, quella del recupero, dove succede di tutto. Il Montecatini spinge con tutte le energie e impatta proprio al novantesimo: Torracchi di testa trova l’1-1 su un un cross da calcio d’ angolo. Ancora quattro minuti da giocare e all’ ultimo tuffo Rugiati, classe 2006, risolve un’ altra mischia creatasi nell’ area ospite consegnando i tre punti alla squadra di mister Fabbri.

Stefano Incerpi