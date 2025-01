Rilancio del Mercato dei Fiori. C’è la visita del sottosegretario: "Pensiamo ad un polo fieristico"

Il sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura, senatore Patrizio La Pietra, l’eurodeputato Francesco Torselli e il presidente nazionale del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agricola (Crea) Andrea Rocchi sono venuti in visita al Mercato dei Fiori e delle Piante della Toscana e al distaccamento pesciatino del Crea. Una buona occasione per incontrare l’amministratore unico del Mefit, Cristiano Battaglini, e il sindaco Riccardo Franchi, e parlare con loro dello stato dell’essere degli interventi da realizzare usando il finanziamento di dieci milioni di euro ottenuto grazie alla partecipazione al bando del PNRR.

I due rappresentanti di Fratelli d’Italia e il presidente del Crea erano accompagnati da Giacomo Melosi e Roberto Franchini, consigliere comunale e presidente della sezione locale dello stesso partito, dai capogruppo in consiglio comunale Giancarlo Mandara, Annalena Gliori e Vincenzo Finizola, e dall’assessore comunale all’Agricoltura, Maurizio Aversa. L’importante finanziamento arrivato grazie al bando permetterà di mettere in sicurezza la struttura. Nel corso dell’incontro, definito assai proficuo dalle parti in causa, sono stati analizzati i progressi fatti nei lavori e il ruolo fondamentale che le ricerche portate avanti dal Crea rivestono sia nel supporto agli operatori agricoli e ai produttori che nel rendere le piante sempre più resistenti ai vari cambiamenti climatici, e non solo.

"Nel corso della mattinata sono stati affrontati numerosi temi- afferma il sottosegretario La Pietra –Abbiamo parlato dell’importanza che rivestono le ricerche del Crea nella crescita e nello sviluppo dell’agricoltura, e altri, abbiamo ancora una volta sottolineato come sia necessario che il mercato dei fiori diventi polifunzionale per ospitare iniziative ed eventi, un polo fieristico di ampio respiro". Soddisfatti dell’esito degli incontri Melosi e Franchini: "abbiamo portato l’attenzione al nostro territorio a ogni livello istituzionale".

Emanuele Cutsodontis