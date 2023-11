Riflettori sull’ospedale: "Lavori di potenziamento grazie ai fondi del Pnrr"

Nell’ottica di promuovere sempre di più l’ascolto e il confronto con gli operatori, la nuova direzione aziendale, il direttore generale Valerio Mari, accompagnato dai direttori sanitario Simona Dei e Valeria Favata e dalla direttrice dei servizi sociali, Rossella Boldrini, ha visitato l’ospedale di Pescia. Prima, insieme al direttore della Sds Stefano Lomi, ha incontrato gli operatori della zona distretto della Valdinievole al Palazzo del Podestà, per fare un focus sui servizi territoriali, dalla presa in carico delle cronicità alle fragilità che riguardano principalmente anziani, donne e minori. Erano presenti anche il presidente della Sds Alessio Torrigiani e molti operatori. In tutti gli interventi sono state ribadite le parole chiave dello sviluppo dei servizi territoriali, multidisciplinarietà e prossimità. La domiciliarità sarà implementata con la realizzazione della nuova Casa di comunità a Montecatini, in cui avranno sede due centrali operative territoriali, e della Casa della Salute della Valdinievole, a Villa Ankuri, strutture realizzate con i fondi del Pnrr. Emogasanalisi e telemedicina arriveranno a casa dei pazienti più fragili e residenti nelle zone più decentrate. Si è parlato di salute mentale, dipendenze, neuropsichiatria infantile, del coinvolgimento del sociale e dell’associazionismo in molti percorsi sanitari e socio-sanitari; peculiarità, quest’ultima proprio della Valdinievole. La visita è proseguita in alcuni reparti dell’ospedale: pronto soccorso, terapia intensiva, cardiologia, chirurgia, ginecologia, medicina e radiologia, poi, nella ex Filanda, alla palestra di Riabilitazione cardiologica e funzionale. Le attività sono state illustrate da Giuditta Niccolai, direttore sanitario, e Paolo Cellini, direzione infermieristica. La prima ha evidenziato che nel Santi Cosma e Damiano sono presenti centri di valenza aziendale, come riabilitazione cardiologica, medicina fisica e riabilitativa, anatomia patologica, con la funzione aziendale per la citologia, l’oncoematologia e il centro di fisiopatologia della riproduzione medicalmente assistita. Ermes Tesi, direttore area manutenzione e gestione investimenti, ha indicato gli interventi previsti dal Pnrr, lavori per circa 11,5 milioni di euro. Ammontano, invece, a oltre 14 milioni di euro gli investimenti del Pnrr da parte dell’Usl Toscana. Gli interventi strutturali partiranno nei prossimi mesi, non sono previste interruzioni o trasferimenti di servizi.