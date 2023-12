Rifacimento della stazione di Montecatini, il plauso delle categorie. "Ma non ci siano ritardi"

Montecatini Terme, 24 dicembre 2023 – Il rifacimento del piazzale e della fontana davanti alla stazione ferroviaria di piazza Italia, progettata da Angiolo Mazzoni, riaccende le speranze delle categorie economiche per una riduzione sensibile del degrado nella zona e quella di poter fare conto di un biglietto da visita migliore all’ingresso della città.

Il progetto punta a una riorganizzazione dei percorsi ciclo-pedonali e al potenziamento, anche dal punto di vista funzionale, dell’autostazione del trasporto pubblico locale in questo spazio esterno.

L’intervento prevede anche il restauro di elementi di grande valore artistico: la fontana, la cui ristrutturazione è da tempo sollecitata da cittadini turisti, albergatori e commercianti. I lavori inizieranno nella seconda metà del 2024, per concludersi nel 2025. L’investimento previsto, a cura di Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del polo infrastrutture del gruppo Ferrovie dello Stato, è di due milioni di euro.

I primi commenti delle categorie economiche, senza dubbio, sono all’insegna dell’ottimismo, anche se resta l’incognita legata ai vandalismi e alla possibile incuria della zona. Nicola Pieri, presidente di Confcommercio Montecatini, spera vivamente che "il lavoro progettato da Rete Ferroviaria Italiana sia fatto nel migliore dei modi. Il piazzale davanti alla stazione ferroviaria Montecatini-Monsummano rappresenta il biglietto da visita della città e, dopo l’intervento in programma, deve mantenere su certi standard per attirare gente migliore, invece che sbandati di vario genere".

Positiva anche Michela Caruso , presidente di Unim-Confesercenti: il vertice dell’associazione spera che "i lavori in programma siano concretizzati il prima possibile da Rete Ferroviaria Italiana e, in modo particolare, non ci siano i ritardi che a volte dobbiamo affrontare quando vengono fatti lavori di questo genere. Sono fiduciosa che andrà tutto bene e la città otterrà ricadute positive".

Sul fronte degli albergatori, Giovanni Biondi , presidente di Asshotel-Confesercenti, sottolinea la sua partecipazione all’incontro per la presentazione del progetto, avvenuta giovedì scorso, nei locali della stazione Montecatini-Monsummano, dove erano presenti il ministro dei trasporti Matteo Salvini e il presidente della Regione Eugenio Giani. "Entrambi – spiega Biondi – hanno dimostrato grande disponibilità per la soluzione dei problemi di Montecatini e il miglioramento della sua situazione complessiva. L’intervento previsto da Rfi nel piazzale è molto importante per l’immagine della città. Ho ricordato loro le questioni legati alla sicurezza e alle Terme".