Ribaltone Mastromarco. Sofferto passo indietro per la "fucina" di talenti

La notizia è stata ufficializzata dal direttore sportivo, l’ex professionista pisano Gabriele Balducci. Nella prossima stagione non vedremo più tra i dilettanti élite e under 23 dopo i tanti anni trascorsi, la Mastromarco Sensi Nibali, che farà un passo indietro nella scala delle categorie ciclistiche. La società dei presidenti Boldrini e Franceschi che ha lanciato fior di corridori nel mondo dei professionisti basti citare Nibali, Bettiol, Caruso, Conti, Marcellusi, Filippo Magli, cambierà anche denominazione e sarà nella categoria juniores con una decina di corridori. Tutto questo dopo un incontro che i dirigenti della Mastromarco hanno avuto nelle settimane scorse con Vincenzo Nibali, che a quanto ci risulta si impegnerà personalmente nell’allestimento della squadra con alcuni corridori. La notizia che la Mastromarco Sensi Nibali avrebbe fatto un passo indietro era nell’aria, ora è arrivata la conferma e subito in diversi sono a chiedersi per quale motivo.

Sicuramente un aspetto è quello finanziario-economico, anche se una formazione juniores ha comunque elevati costi. A giudizio dei dirigenti pistoiesi c’è ormai troppo scetticismo e confusione attorno alla categoria dilettanti e lo stesso Nibali nell’incontro avuto si è trovato d’accordo con le valutazioni del management, per i quali per una società come la loro – e ce ne sono altre in Toscana di piccole dimensioni –, è diventato impossibile ingaggiare corridori interessanti per togliersi qualche soddisfazione. I più forti atleti scelgono le squadre più titolate, spesso anche di altre regioni. Inoltre per società come la Mastromarco manca una riconoscenza economica quando certi atleti passano professionisti. Non è facile, occorre aggiungere, nemmeno l’attività tra gli juniores, con atleti che non fanno esperienza saltando la categoria under 23 e approdando direttamente ai professionisti.

A Mastromarco, memori dei loro glorioso passato e dei giovani che hanno lanciato, sono però convinti che si possa costruire ancora qualcosa e quindi hanno scelto di ripetere quel lavoro importante che occorre compiere con giovani di 17 e 18 anni. La nuova squadra juniores che sarà allestita (al momento sono sei i corridori che ne fanno parte) non ha ancora un nome ufficiale: si è parlato di Mastromarco Fans Club Nibali, a sottolineare l’impegno e la collaborazione di Vincenzo Nibali. La decisione presa dalla società pistoiese è stata accolta con amarezza dagli sportivi locali, anche se il team resterà nel ciclismo.

Antonio Mannori