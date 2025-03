Reading poetico in Biblioteca Giusti

Venerdì 21 marzo alle 21 nella sala Walter Iozzelli della biblioteca comunale Giuseppe Giusti a Monsummano Terme si svolgerà un reading poetico, in occasione della giornata mondiale della poesia. Un evento dedicato alla lettura ad alta voce da parte di autori e autrici che presenteranno sé stessi, il proprio percorso e daranno voce alle proprie emozioni con tre poesie a scelta che più li rappresentano. Partecipano Alessandro Agostini, Simona Chiesi, Anna Maria Dall’Olio, Giovanna Giagnoni, Susy Gillo, Sonia Lunare, Furio Morucci, Silvia Niccolai, Monica Petroni e Antonella Pizzino. Il pubblico ascolterà i versi che ogni artista, col proprio stile poetico, reciterà entrando in connessione con gli altri e scavando nell’animo umano come solo la poesia riesce a fare.

L. F.