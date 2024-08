Valdinievole, raggira due anziani con la “truffa dello specchietto”: arrestato dopo un inseguimento rocambolesco

Valdinievole (Pistoia), 21 agosto 2024 – Preso e arrestato dopo un inseguimento in Val di Nievole un siciliano di 34 anni accusato di aver perpetrato la cosiddetta 'truffa dello specchietto” o del 'falso incidente’ ai danni di due anziani. Gli episodi risalgono al 16 agosto scorso. L'uomo è stato portato in carcere. Grazie a un testimone i carabinieri sono potuti intervenire per una truffa accaduta a Pieve a Nievole (Pistoia) andando a ricercare un'Audi scura. Il conducente di questa macchina è colui che poco prima aveva simulato che il proprio veicolo fosse stato danneggiato da un urto con un veicolo guidato da un anziano, il quale è stato raggirato - anche a causa dello stato di confusione in cui il truffatore lo aveva indotto - al punto da dargli 100 euro a titolo di risarcimento bonario. I carabinieri, arrivando sul posto, hanno notato l'Audi ferma su un lato della strada vicino a un'altra vettura condotta anch'essa da un anziano. Appena i militari sono scesi dal Radiomobile per fare gli accertamenti, il conducente dell'Audi è scappato. Sono stati attivati numerosi posti di controllo, a Monsummano e Montecatini Terme lungo le possibili via di fuga del malvivente, mentre la pattuglia del Nucleo Radiomobile lo inseguiva senza riuscire però fermarlo a causa delle continue manovre pericolose dell'Audi finché il fuggitivo ha imboccato una strada senza uscita. Il 34enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Perquisito, gli sono stati trovati uno specchietto utilizzato quale 'provà del finto danneggiamento e un portafoglio con un'ingente somma di danaro contante, sicuro provento di precedenti azioni criminali.

I due anziani truffati a Pieve a Nievole, quando sono andati in caserma per fare denuncia per truffa ottenevano la restituzione del denaro. Accertamenti successivi hanno permesso di appurare che qualche minuto prima delle due truffe scoperte in flagranza, l'uomo ne aveva commessa una analoga nel vicino paese di Serravalle Pistoiese. I carabinieri ricordano che sempre in Valdinievole ad inizio di agosto, un altro 42enne italiano era stato arrestato dall'Aliquota Radiomobile due volte successive per reati contro il patrimonio: una prima volta per un furto a danno di un distributore di carburante e una seconda per il furto di una bicicletta elettrica poi recuperata e restituita al legittimo proprietario.