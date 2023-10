Nei frantoi le olive sono sparite, dopo i primi giorni di frangitura ecco i dati: calo fino all’80%

Larciano (Pistoia), 11 ottobre 2023 – Olio alle stelle, con un aumento medio del 120% e picchi di valore fino a 18 euro al litro. È quanto si prospetta per questa stagione autunnale, ma Marco Spinelli, dell’omonimo frantoio di Larciano tranquillizza: "Sono costi che rendono l’olio invendibile, piano piano caleranno e il prodotto diventerà più accessibile". Intanto però anche lo stesso titolare del frantoio più antico della Valdinievole, fondato a Larciano Castello nel 1781 e ora nella rete dei 28 della Coldiretti presenti in provincia, deve registrare un drastico calo di olive portate in frantoio, che naturalmente ha generato una forte preoccupazione. Secondo i dati riportati infatti il primo giorno di frangitura della passata stagione olearia, il Frantoio Spinelli, lavorando a pieno regime, mise in lavorazione 14000 chili di olive. "Quest’anno il primo giorno invece abbiamo franto solo 320 chilogrammi, quindi circa il 2%, prima della chiusura – racconta lo stesso Spinelli– in attesa di accumulare qualche ‘spicciolo’ di oro verde".

Intanto si attende e mentre Marco Spinelli si occupa dei conti, il figlio Lorenzo, da buon agronomo, è nei campi a "brucare le olive" come si dice in Toscana. "Io non so proprio cosa sia successo quest’anno – prosegue il titolare del frantoio – sembra che negli uliveti i frutti siano già stati raccolti. Non avevamo mai registrato un dato così scarso. La fioritura c’è stata e doveva essere un buon raccolto, ma le olive non arrivano in frantoio e ci è sembrata una situazione a dir poco strana. Quest’anno ci saranno delle aziende agricole che verranno una o due volte a frangere e poi si chiude".

Vero però che gli ultimi anni di restrizioni e l’economia a picco hanno abituato la gente comune a fare rete e a arrangiarsi da sola, potrebbe essere questa un’interpretazione? "Non credo, i nostri clienti sono molto fidelizzati. A volte ci telefonano proprio dispiaciuti dicendoci che se non vengono è perché non hanno olive da portare. L’anno scorso ci fu un raccolto ricco e anche se è vero che l’olivo fruttifica bene a anni alterni, un’annata media la garantisce comunque".

Secondo i calcoli di Marco Spinelli le olive andranno sulle 150 o 160 euro al quintale, ma per la resa è ancora prematuro fare calcoli. "Abbiamo tarato le macchine – chiude il titolare del frantoio – ma per misurare la resa della frangitura è ancora preso, sicuramente tra qualche giorno sapremo essere più precisi".