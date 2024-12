’Quelli con Pescia nel cuore’. L’amore per la città prima di tutto: "Così tuteliamo i nostri tesori"

Sabato 28 dicembre, allegato in abbinamento gratuito alle copie del nostro giornale acquistate in edicola, verrà distribuito il calendario dedicato, per il terzo anno consecutivo, al tema del volontariato a Pistoia e provincia. In questa edizione, abbiamo dedicato uno spazio importante a una storica associazione molto attiva sul territorio comunale: ’Quelli con Pescia nel Cuore’. Fondata nel 2002 da Lando Silvestrini, attuale presidente, e Carlo Bottaini, scomparso pochi anni fa, per cercare di invertire il trend di abbandono dei monumenti del centro storico e migliorare il decoro urbano. I due fondatori capirono subito come fossero indispensabili la partecipazione della pubblica amministrazione e l’aiuto di tutti i pesciatini che nutrivano un forte amore verso la città. Da qui il nome scelto, ‘Quelli con Pescia nel Cuore’. Oggi l’associazione è una realtà consolidata, che conta oltre 150 iscritti.

Abbiamo incontrato il vicepresidente, Nicola Gentili per una chiacchierata fra presente e futuro. "Fra pochi giorni, il 4 gennaio, abbiamo organizzato al Teatro Pacini una nuova edizione del Concerto di Capodanno. Ne sarà protagonista l’orchestra regionale della Campania. Poi, l’intervento per sistemare l’altare della Chiesa di Santo Stefano, la fioritura del ponte di San Francesco, appena il meteo ce lo consentirà. Abbiamo delle idee relativamente a piazza Leonardo da Vinci: abbiamo presentato la proposta all’amministrazione, attendiamo una conferma. E poi, una di restauro della facciata della Porta Fiorentina. Queste sono le cose principali. E poi, avvicinandosi al dopo ferie, si avvicina il momento del Palio a Tavola. Senza dimenticare il Trovami a Pescia, con 30 volontari che presentano e guidano i visitatori alla scoperta dei tanti tesori che la città racchiude".

Quali sono le difficoltà maggiori che, finora, avete incontrato? Come le avete superate? "Le difficoltà che troviamo sono principalmente quelle di carattere burocratico, perché l’organizzazione di eventi è sempre più complessa. In certi periodi dell’anno, anche reperire collaboratori e volontari, oltre a quello delle risorse, che però riusciamo a superare grazie all’impegno del nostro presidente e al supporto di tanti sponsor, primo fra tutti la Banca di Pescia e Cascina, che ci è sempre vicina".

Emanuele Cutsodontis