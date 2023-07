"Quale futuro per l’ospedale? Subito l’incontro con i cittadini" Pescia a Sinistra vuole risposte

Il coordinamento della coalizione Pescia a Sinistra interviene per sollecitare l’amministrazione regionale e quella comunale a incontrare i cittadini per parlare dei problemi dell’ospedale.

"Punto nascite, pediatria, difficoltà con il personale – scrive – sono i problemi che affliggono l’ospedale Ss.Cosma e Damiano, struttura che solo pochi anni fa rappresentava un’eccellenza e che ha subito un ridimensionamento drammatico. Nella campagna elettorale che si è conclusa con l’elezione di Riccardo Franchi il tema della situazione del nostro ospedale è stato fra i più gettonati, in modo particolare dalla coalizione di liste che poi è stata premiata dagli elettori. L’assessore regionale al diritto alla Salute, Simone Bezzini, già presidente della Provincia di Siena ed espressione del Partito Democratico, nel corso degli ultimi mesi più volte si è presentato in città, poco più di una settimana fa, accompagnato dai vertici della struttura aziendale; ha visitato l’ospedale e incontrato il personale che vi opera".

"Quando arriverà però l’agognato incontro pubblico con la cittadinanza, in cui l’amministratore regionale potrà finalmente parlare direttamente con i pesciatini del futuro dell’ospedale e di quello che ci dobbiamo aspettare nei prossimi anni? Incontro che sollecitiamo da tempo, che ci è stato più volte promesso, ma del quale a oggi non ci sono notizie e che riteniamo sia doveroso venga organizzato nel più breve tempo possibile. Non ci resta – conclude Pescia a Sinistra – che rimanere in attesa di risposte, sia dall’amministrazione comunale che da quella regionale".