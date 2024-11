’Puliamo il Mondo’. Gli alunni della Pascoli sono in prima linea per difendere il verde

Da alunni a ispettori ambientali per ’Puliamo il Mondo’ il passo è breve. Ieri mattina alla scuola primaria Pascoli, che fa parte del comprensivo Chini, i piccoli si sono cimentati nella pulizia del parco del plesso, togliendo sterpaglie e carte. L’iniziativa si è inserita nel più grande appuntamento nazionale di volontariato ambientale, promosso da Legambiente da oltre 30 anni e giunto alla sua trentaduesima edizione. Il comune di Montecatini Terme ha aderito anche all’edizione 2024, organizzando due giornate educative: la prima, ieri, ha visto il coinvolgimento di circa 90 alunni che, organizzati in staffetta, si sono impegnati nella pulizia. Referente del progetto, la docente Donatella Vannelli. Dirigente scolastico, la professoressa Roberta Tommei.

’Puliamo il Mondo’ è il più grande appuntamento di volontariato ambientale a livello mondiale. Centinaia di migliaia di persone in tutta Italia ogni anno sono al lavoro per ripulire dai rifiuti abbandonati strade e piazze, angoli delle città, parchi urbani, ma anche sponde di fiumi e spiagge.

’Puliamo il Mondo’ si svolge sotto il patrocinio del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di Federparchi e di UPI. La seconda iniziativa montecatinese, in programma domani dalle ore 14.30 alle ore 16.30, vedrà invece coinvolti i volontari delle organizzazioni Liv Odv, Legambiente Pistoia, Amici degli Animali Odv di Montecatini Terme, in collaborazione con Plastic Free, impegnati nell’attività di raccolta rifiuti e sensibilizzazione della raccolta differenziata, in via delle Padulette e via S. Antonio.

"Faremo una passeggiata ecologica dedicata alla raccolta dei rifiuti – spiegano gli organizzatori –. L’evento è patrocinato dal Comune di Montecatini Terme e dalla Regione Toscana. Tutti insieme collaboreremo per rendere più puliti gli argini e le strade adiacenti il canile, con l’unico obiettivo di generare benefici al nostro territorio, favorendo nello stesso momento l’attività di volontariato e avvicinando i cittadini alla tutela ambientale".

Giovanna La Porta