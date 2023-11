Pubblico in visibilio per "Farfalle"

Lacrime e sorrisi a non finire al Teatro Yves Montand per lo spettacolo "Farfalle". Gli attori sono stati straordinari. Sono i ragazzi e le ragazze della Gometa, associazione che da oltre trent’anni si occupa di offrire ai giovani diversamente abili opportunità concrete di inclusione. L’attività di accoglienza è stata svolta, in formula di alternanza scuola lavoro, dagli studenti di accoglienza dell’alberghiero Martini. Erano presenti il sindaco Simona De Caro, Sergio Chiostri, presidente della Fondazione Marchi che ha contribuito generosamente al progetto, Stefano Lomi, direttore della Società della Salute. Sul palco, a trainare la compagnia, Luca Ferrante, direttore artistico del Montand e della sua Accademia di recitazione e regista della piece "Farfalle" con Selina Gaia Di Gioia. Luca, alla fine, si è sciolto in un pianto emozionato ringraziando il presidente dell’associazione Antonio Ciuffreda e Francesco Sturlini, art director dello spettacolo. ""Abbiamo scritto il testo in otto giorni - ha spiegato Ferrante - è la prima volta che lavoro con questi ragazzi fantastici. Un’esperienza meravigliosa".

La "disabilità" è stata compresa e valorizzata attraverso il gioco teatrale. "Posata sul cuore di ognuno di noi c’è una farfalla – hanno spiegato gli autori – che nei momenti di maggior dolore, fa battere forte le sue ali, per cercare di riportare in quota questo cuore. Possono ingannarci, mentirci e dirci che il mondo è sofferenza, ma la farfalla non ci crede. La farfalla c’è, posata sul cuore e tutti coloro che credono in lei si stringono la mano o si guardano negli occhi, si riconoscono". Entusiasta il presidente della Fondazione Marchi: "Questo lavoro risponde egregiamente a tutti i nostri obiettivi. Siamo orgogliosi di averlo sostenuto".

Giovanna La Porta