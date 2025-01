"Prospettive e sostegno al termalismo. Che cosa fa l’amministrazione De Caro?"

L’amministrazione De Caro sta impegnando fondi per il termalismo? Sta collaborando per un sostegno al termalismo a Monsummano? La domanda, più che mai attuale oggi a distanza di pochi mesi dall’acquisto del complesso di Grotta Parlanti, proviene dal consigliere comunale della Lega Simone Ciervo che presenterà alla prossima assemblea dei rappresentanti dei cittadini un’interrogazione apposita sul tema. Per farlo, Ciervo parte dal presupposto che la Regione Toscana ha stanziato oltre 600mila euro in sostegno dei progetti sul termalismo dei Comuni di Chianciano e Casciana Terme Lari. "Il nostro territorio – a sapere Ciervo – accoglie centri termali, risorsa indispensabile sia per il turismo, che per il benessere dei cittadini, considerata la quantità di persone che annualmente si recano nei centri termali".

Il consigliere della Lega dunque chiede al sindaco "se il bilancio di previsione 2025-2027 e la nota di aggiornamento al Dup, contengono capitoli di spesa ad hoc e dedicati al sostegno al termalismo. In caso contrario se è interesse e obiettivo dell’amministrazione, anche mediante variazioni di bilancio annuali, reperire fondi e destinarli a tale scopo, promuovere e sostenere convenzioni tra l’ente comunale e i centri termali presenti sul territorio, quale sia la somma destinata, ed i relativi capitoli di spesa, al sostegno e promozione del turismo, per il bilancio di previsione 2025- 2027, quali sono, e se vi sono, gli obiettivi dell’amministrazione da realizzare durante il mandato amministrativo e infine se vi sono rapporti di collaborazione con la Regione e i progetti".

Arianna Fisicaro