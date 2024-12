Prosegue la risalita del Montecatini. Successo col Viaccia nel segno di Casini

V. Montecatini

1

Viaccia

0

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Gega, Casini, Lucchesi (44’ st Torracchi), Fioretti, Fanti, Ghimenti, Minardi (39’ st Rus), Isola, Ba, Rosati (39’ st Francesconi), Attinasi (19’ st Shiqeri). A disp. Baldi, Conti, Musteqia, Del Sarto, Rugiati. All. Fabbri.

VIACCIA: Cecconi, Guerci (26’ st Vannucci), Bashcimi, Sforzi, Torcasso (30’ st Tomberli), Ferroni, Baldi (20 st Nocentini), Bartolozzi, Ridolfi (16’ st Virdo), Rozzi, Michelozzi (33’ st Melani). A disp. Oliva, Aierlo, Bacarella. All. Giugni.

Arbitro: Bolognesi di Siena.

Marcatore: 26’ st Casini.

Note: ammonio Torcasso. Angoli 5-4 per il Viaccia.

Il Valdinievole Montecatini si porta a casa tre punti importanti per la classifica dopo una gara equilibrata con i pratesi del Viaccia che forse possono recriminare di più. La squadra di Giugni infatti questa volta non ha meritato la sconfitta, ma il calcio è anche questo, ovvero non sempre il risultato rispecchia quello che è l’andamento della gara. Merito ai ragazzi di Fabbri che incamerano un altro 1-0 dopo quello contro il Casalguidi e salgono in classifica.

Per vedere la prima azione bisogna aspettare il 20’ del primo tempo quando Attinasi crea il primo pericolo verso la porta della Viaccia sferrando un diagonale che attraversa l’ area e si perde di poco sul fondo. Al 28’ è Ridolfi che approfitta di un malinteso difensivo recuperando un pallone che lo scaglia verso l’ angolino basso dove Gega si deve distendere per deviarlo in angolo. Al 37’ ancora Ridolfi in area aggancia un pallone ma solo davanti al portiere fa la cosa più difficile alzando oltre la traversa. Si va alla ripresa con le squadre alla ricerca del possibile vantaggi.

Dopo ventitre minuti è Bartolozzi a costringere Gega a distendersi per evitare il peggio, sul capovolgimento è Ba al dischetto ad essere disturbato al momento del tiro, ma il gol è nell’ area, sugli sviluppi dell’ azione infatti Casini da fuori area aggancia una rimessa e la deposita dove Cecconi non può arrivare. Al dieci minuti dalla fine è ancora Abdulaye Ba ad accarezzare il palo, poi il finale col Viaccia che costruisce un pressing estenuante alla ricerca del pareggio senza però trovare la via della rete grazie all’ attenta disposizione della difesa. Dopo cinque minuti oltre il novantesimo il triplice fischio che porta i termali in una metà classifica formata da cinque squadre racchiuse in due punti.

Stefano Incerpi