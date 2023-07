"Pronto per questa importante sfida. Lavorerò anche in agosto"

"Ho appena ricevuto i faldoni del piano di concordato in continuità delle Terme. Lavorerò anche durante agosto per avere una conoscenza approfondita della situazione in tempi rapidi". Il commercialista Enrico Terzani, appena nominato liquidatore della società, è pronto ad affrontare l’importante approfondendo tutta la documentazione a disposizione.

Ci vorranno tre anni per vendere tutti i beni delle Terme, come ipotizzato nel piano di concordato? "Dipende da molte variabili – spiega il professionista – se, si tratta soltanto di un esempio, dovesse arrivare il fondo arabo che vuole tutto, la vicenda si chiuderebbe rapidamente. Ma potrebbero volerci anche tre-quattro anni: non dimentichiamo che si tratta di procedure assai complesse".

Terzani, presidente dell’Ordine dei commercialisti del capoluogo, è nato a Firenze il 15 ottobre 1967. Vive a Scandicci, dove è uno dei titolari di uno studio commerciale associato. Ragioniere commercialista abilitato ad appena 22 anni, si è laureato nel 1993 a Firenze, in economia e commercio, con 110 e lode, discutendo una tesi su "La soggettività passiva tributaria degli enti non statali con particolare riferimento agli enti locali". Iscritto all’albo dei dottori commercialisti nel 1996, è revisore contabile e consulente tecnico del tribunale di Firenze. È stato curatore fallimentare, commissario giudiziale e liquidatore in numerose procedure concorsuali. Prima di essere eletto presidente dell’Ordine dei commercialisti di Firenze, ha svolto le funzioni di vice e presidente della fondazione dell’ordine. La sezione fallimentare del tribunale di Pistoia, a distanza di appena quarantotto ore dall’ultima udienza, ha emesso la sentenza che omologa la proposta di concordato in continuità, presentato dalle Terme. Ora l’azienda dovrà vendere tutti beni immobili rimasti per fare fronte ai debiti, che anni terrebbero a circa 47 milioni.

Daniele Bernardini