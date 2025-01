Promozione

Int. Monsummano

0

San Giuliano

2

INTERCOMUNALE MONSUMMANO: Grasso, Alessiani, Robusto, Marseglia, Saquella (1’ st Ghimenti), Gemignani, Goti (40’ st Gabadoni), Dal Poggetto, Guarisa, Lanzilli, Natali (14’ st Drca). A disp. Bonciolini, Moncini, Perillo, Vitiello, Pecchia. All. Scintu.

SAN GIULIANO: Giacobbe, Gremigni, Lici, Susini, Bozzi, Carani, Cantini (26’ st Bindi), Niccolai, Brega (22’ Bellucci, dal 47’ st Ghelardoni), Doveri G., Benedetti (40’ st Pasquini). A disp. Contini, Lorenzini, Doveri L., Chelucci, Nacci. All. Roventini.

Arbitro: Briganti di Carrara.

Marcatori: 31’ Bozzi, 44’ Benedetti.

Nuova battuta d’arresto per l’Intercomunale Monsummano che cade contro la capolista San Giuliano. A decidere la contesa sono le due reti siglate da Bozzi e da Benedetti. La gara si mette bene per la capolista sin dalla prima frazione di gioco. Vantaggio che arriva al 31’ del primo tempo, al termine di una mischia, partita dopo un calcio d’angolo, che vede Bozzi essere il più lesto e veloce di tutti, e bravo a trafiggere Grasso. Poco prima di andare negli spogliatoi, il San Giuliano riesce a raddoppiare con Benedetti. Nel corso della ripresa la squadra guidata da Scintu gioca ed attacca a testa bassa, per cercare di riaprire la partita, ma non crea veri problemi alla difesa della capolista. Questa nuova sconfitta subita in casa (la sesta nelle dieci gare giocate allo Strulli), lascia gli amaranto a quota 13 punti, al penultimo posto in classifica.

Simone Lo Iacono