Proloco Rondò organizza: "Mont’olio"

La prossima campagna olivicolo-olearia sarà difficile, perciò il futuro del comparto dell’olio d’oliva si presenta incerto. Ma nel nostro territorio, comunque, c’è chi non si arrende. Torna domenica prossima 19 novembre a Montevettolini la manifestazione che premia l’olio più buono del territorio: "Mont’olio". Giunto alla sua sesta edizione, l’evento è dedicato alla valorizzazione dell’oro verde e dei produttori di olio extravergine d’oliva appartenenti all’antico borgo medievale e al Montalbano. Organizzata dalla Proloco Rondò di Montevettolini, la rassegna si svolgerà nelle stanze del Rondò con un ricco programma, che prevede dalle 9 alle 12.40 e dalle 14.30 alle 19 del sabato l’esposizione degli oli partecipanti. Ma la manifestazione coinvolgerà domenica l’intera piazza Bargellini. A partire dalle 9 alle 10.30, nuova esposizione e test da parte della commissione tecnica. Poi, in piazza, proseguirà la festa. Alle 15 ci sarà la premiazione in piazza Bargellini. Sarà presente una commissione di esperti che assaggerà e decreterà "l’olio più buono".. novità di quest’anno sarà la premiazione di due categorie separate: olio prodotto da privati e olio prodotto da azienzeagriturismi. A contornare l’evento saranno presenti in tutta la piazza principale dei banchi Slow Food e Mercato della terra.

Per la Pro Loco Rondò sta per terminare un anno ricco di attività e iniziative nel paese di Montevettolini. Le attività hanno spaziato dall’organizzazione di eventi sportivi, lavori di piccola manutenzione e cene sociali sotto le stelle col cui ricavato è stato acquistato un defibrillatore che a breve verrà collocato in piazza Bargellini, presso la sede della Pro Loco.

Giovanna La Porta