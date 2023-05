Proiettile d’artiglieria rimosso e neutralizzato

Pieve a Nievole (Pistoia), 18 maggio 2023 – Era rimasto lì 80 anni, privo della spoletta, inesploso, senza che nessuno se ne accorgesse. Nel frattempo sono passate ignare della sua presenza tre generazioni dai campi di famiglia dove gli artificieri lo hanno tolto proprio ieri. A darne notizia è il sindaco Gilda Diolaiuti: l’ordingo bellico rinvenuto in località Via Nova è stato rimosso e l’area bonificata.

“Ieri mattina – scrive il sindaco – gli artificieri del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza, in collaborazione con personale dell’Arma dei carabinieri e del corpo della polizia municipale, con l’assistenza di un’autoambulanza della Croce Rossa Italiana, hanno provveduto a rimuovere il residuato bellico rinvenuto nelle campagne di Pieve a Nievole. Messa in sicurezza l’area da parte delle forze dell’ordine, gli artificieri hanno rimosso l’ordigno, che è risultato essere una granata di artiglieria da 94 mm di produzione inglese durante la Seconda Guerra Mondiale. Trasportato in piena sicurezza e scortato da carabinieri e poliza municipale, il proiettile di artiglieria è stato fatto esplodere dagli artificieri in un sito idoneo".

La bomba era stata ritrovata verso la fine di aprile in un terreno privato nei dintorni di via dell’Alberello durante i lavori di sistemazione del terreno di un fosso. Lavori tipici di questo periodo dell’anno. Secondo la ricostruzione dei fatti da parte del comandante della polizia municipale, l’ordigno era stato rinvenuto nella terra smossa da una ruspa, priva della spoletta e ancora integra nel materiale esplosivo al suo interno. "Parlando con la famiglia proprietaria del terreno – spiega il comandante della municipale – è emerso che quell’abitazione era stata sequestrata dai tedeschi per allestirci un comando. Dunque può essere verosimile che il proiettile inglese sia stato sparato proprio in quella direzione, anche se senza esito".