Problemi al cimitero di via Cividale: "Fango, poca pulizia e decoro"

"Dopo le segnalazioni di numerosi cittadini, ho deciso di presentare un’interrogazione per portare l’attenzione sulle condizioni in cui versa il cimitero di via Cividale". Inizia così l’intervento del consigliere di minoranza Andrea Bellettini. Il tema della struttura funebre di via Cividale rappresenta una questione complessa e sentita dalla cittadinanza. "Mi sono recato subito sul posto – prosegue l’esponente dell’opposizione – rendendomi conto non solo dell’ovvio, ovvero dei problemi strutturali che affliggono il cimitero da anni, ma anche come, a mio avviso, sia ampiamente assente la manutenzione ordinaria: pulizia, sfalci erba e ordine, i requisiti minimi per un luogo che meriterebbe maggiore rispetto e sensibilità. La cosa che più mi ha colpito è l’impossibilità di visitare i propri cari a causa del fango poiché, anche a distanza di settimane dalla sepoltura, non è ancora stato sistemato lo spazio o i vialetti tre le varie tombe. Il cimitero di via Cividale, da anni, soffre di varie problematiche che non possono essere risolte in breve tempo, ma sui temi della manutenzione e del decoro può essere avviato un lavoro fin da subito".

Bellettini, nell’interrogazione presentata al Comune, ricorda che "come discusso in consiglio servirebbe maggiore sensibilità sul tema, a prescindere dal dover finire certi lavori. Ci sono piccole accortezze, a mio avviso, che fin da subito potevano essere prese per questo caso in particolare, anche in via straordinaria, come una posa di ghiaino oppure l’uso di qualche passerella temporanea, che nell’attesa possa permettere ai cittadini di visitare i propri cari senza impedimenti. Spero che l’amministrazione si attivi su questo il prima possibile, nel mentre rimango a disposizione, sempre con spirito propositivo".