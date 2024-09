Montecatini: privati per curare il verde. Rivoluzione spazi pubblici. Il Comune cerca sponsor

Montecatini, 13 settembre 2024 – Il Comune cerca soggetti privati, aziende e associazioni pronti a sponsorizzare la manutenzione del verde pubblico in città. Una determina appena emessa dall’amministrazione dà il via libera alle manifestazioni di interesse per dare un contributo alla lotta al degrado e al miglioramento dell’immagine della città.

Il sindaco Claudio del Rosso auspica “un coinvolgimento importante della cittadinanza alla quale sta a cuore il verde, patrimonio fondamentale della nostra città, così messo duramente alla prova anche ( e non solo) dai cambiamenti climatici e dunque particolarmente vulnerabile”.

Il Comune cerca soggetti disponibili a sponsorizzare o svolgere attività di cura “di una o più aree verdi pubbliche, appartenenti a diverse tipologie: parco, giardino, aiuola, rotonda, area gioco, area cani, e altri, affinché venga eseguito uno specifico intervento di riqualificazione o di manutenzione, mediante sponsorizzazione tecnica diretta o indiretta, finanziaria o mista.

L’assegnazione dell’area verde, contestuale alla sottoscrizione della convenzione per la riqualificazione, non modifica la natura intrinseca di superficie pubblica, accessibile a tutti e soggetta alle disposizioni delle vigenti norme urbanistiche e/o edilizie comunali. Lo sponsor non potrà pertanto reclamare alcun uso esclusivo dell’area stessa”.

Le manifestazioni di interesse porranno essere concretizzati mediante la “manutenzione o la nuova sistemazione di aree verdi (rotatorie stradali, aiuole, spazi aperti urbani, aree di forestazione urbana, roseti e frutteti), fioriere, aree a verde urbano attrezzato (parchi, giardini, aree gioco e aree cani), e la fornitura e posa in opera di arredi urbani (panchine, cestini, rastrelliere per bici, attrezzature ludiche) per parchi, giardini e aree verdi”. Non possono partecipare alla manifestazione di interesse i “partiti politici, i sindacati e comunque tutti gli organismi ideologicamente schierati”.

A questi vanno aggiunti i “soggetti che abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l’amministrazione comunale o che esercitano attività in situazioni di conflitto di interesse con l’attività pubblica, e quelli a qualunque titolo coinvolti nella produzione, commercializzazione, finanziamento e intermediazione di armi di qualunque tipo”.

I soggetti interessati a inviare la proposta di sponsorizzazione dovranno mandarla esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected].

Le comunicazioni dovranno essere predisposte con l’individuazione delle iniziative che si vogliono sponsorizzare, seguendo lo schema di domanda di partecipazione che, assieme al bando integrale, si trova all’indirizzo www.mct.it . L’avviso scade il 31 dicembre