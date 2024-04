MASSA E COZZILE

Sabato 13 e domenica 14 aprile il Comune apre le porte alla prima Edizione del Festival Primavera letteraria in musica. L’iniziativa prevede due giorni di incontri, presentazioni e concerti.Il Festival si svolgerà nei locali della Scuola dell’Infanzia "Primavera" di Massa e Cozzile, invia Verdi 24. "Abbiamo voluto creare un evento – afferma la sindaca Marzia Niccoli – che desse voce e spazio a tutti coloro che hanno preso parte alla stesura di un libro, di qualunque genere si tratti. Il pomeriggio di domenica 14, infatti, gli scrittori locali avranno modo di presentare la loro opera". "Il Festival vuole anche ricordare la scrittrice Mila Becarelli – spiega l’assessore alla cultura e pubblica istruzione Laura Bertocci –, una cittadina del nostro Comune, scomparsa nel 2019 dopo una lunga malattia. Mila si era consacrata alla scrittura, dedicandosi soprattutto alla letteratura per l’infanzia. Ha composto e realizzato molti libri per bambini che le sono valsi numerosi riconoscimenti. Sabato sarà con noi il cantautore Franco Fasano, che la mattina incontrerà gli studenti dell’indirizzo musicale del Comprensivo Pasquini. Abbiamo pensato che per gli studenti e le studentesse dell’Indirizzo musicale potesse essere una bella opportunità".

Sempre sabato 13 nel pomeriggio Fasano terrà un piccolo concerto e presenterà il suo libro "Io amo-Dal muretto di Alassio al Festival di Sanremo. Dallo Zecchino d’Oro alle sigle per i cartoni animati". Domenica mattina alle 10 sarà presente Ilaria Bonuccelli, che parlerà del suo libro "Violenzissima-Le scuse che assolvono i violenti". Sarà l’occasione per trattare il tema della violenza di genere con la partecipazione delle Associazioni del territorio. Nel pomeriggio PierDante Piccioni, il famoso primario ospedaliero che ha ispirato la serie Doc, parlerà del suo libro "Io ricordo tutto".