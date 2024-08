Prima semifinale alla sedicenne. Margherita

Nella cornice delle Terme Tettuccio si è svolta la prima semifinale del concorso di bellezza Miss Montecatini 2024. Dodici le ragazze in gara che ambivano ad avanzare in finale con il sogno di succedere a Lucrezia Lunardi, Miss Montecatini 2023. Le concorrenti, provenienti da diverse località della Toscana, hanno dimostrato una grande determinazione e un forte spirito competitivo. L’ambita fascia di Miss Montecatini Calcio è stata conquistata da Margherita Pisani, una giovane di sedici anni originaria di Massarosa, in provincia di Lucca. Margherita, che studia moda ma nutre anche una profonda passione per il calcio, ha saputo conquistare la giuria con la sua bellezza, il suo portamento e la sua personalità vivace.

Oltre a Margherita Pisani, sono state ammesse alla finale altre otto concorrenti che si sono distinte per la loro bellezza e il loro carisma: Vittoria Bagnoli, Alessia Ficini, Jurisa Leka, Alisia Bandinelli, Silvia Bindi, Sofia Natiello, Sofia Nocentini e Francesca Facibeni. Queste giovani, selezionate dalla giuria per la loro eleganza e personalità, avranno la possibilità di competere per il titolo di Miss Montecatini 2024 nella finalissima dell’8 settembre, sempre presso le Terme Tettuccio.Parrucchieri, che hanno saputo esaltare al meglio la bellezza naturale delle ragazze. L’appuntamento per la seconda semifinale è fissato per lunedì 2 settembre, sempre alle Terme Tettuccio. Le prossime concorrenti avranno l’occasione di sfidarsi per conquistare gli ultimi posti disponibili per la finalissima di Miss Montecatini 2024, in quella che si preannuncia come un’altra serata di grande spettacolo e glamour.