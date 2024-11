Prima gioia Monsummano. Addio all’ultimo posto

Int. Monsummano

3

Viaccia

0

INTERCOMUNALE MONSUMMANO: Grasso, Alessiani (9’ st Drca), Natali, Moncini, Saquella, Citti, Dal Porto (9’ st Foresta), Goti (30’ st Silvano), Guarisa (21’ st Maiorana), Dal Poggetto, Ferrara (21’ st Bertelli). A disp. Bonciolini, Andreozzi, Gabadoni, Ceceri. All. Fanucchi.

VIACCIA: Cecconi, Querci (24’ st Nocentini), Bashkimi, Servillo, Maiolino, Ferroni, Michelozzi, Bartolozzi (24’ st Vannucci), Hisely, Ridolfi (30’ st Caca), Baldi. A disp. Biancalani, Torcasso, Villani, Varago, Virdo, Rozzi. All: Giugni.

Arbitro: Giacomelli di Pisa.

Marcatori: 25’ Moncini, 37’ Ferrara, 1’ st Guarisa.

Dopo nove tentativi, l’Intercomunale Monsummano centra la prima vittoria di questo campionato. Allo Strulli la squadra amaranto ha la meglio sul Viaccia, battuto per 3-0, grazie alle reti segnate da Moncini, Ferrara e Guarisa che consentono di abbandonare l’ultimo posto in classifica.

La cronaca. Nei primi dieci minuti gli amaranto sono un po’ in difficoltà. È Moncini a suonare la carica, impegnando su calcio di punizione Cecconi, che compie davvero una bella parata sulla conclusione tentata dal numero 4 monsummanese. Ci prova anche Guarisa, con un pallonetto che supera Cecconi, ma fa la barba al palo. Queste due azioni fanno da preludio al gol dell’Intercomunale che arriva al 25’, grazie a Moncini. Il calcio di punizione che indirizza verso la porta difesa da Cecconi è preciso e trafigge il portiere del Viaccia, che non può fare nulla. Al 37’ è Ferrara ad andare in rete, sfruttando un bel passaggio in profondità, partito dalla difesa monsummanese, e trafiggendo il portiere avversario con un tiro dal limite dell’area di rigore.

Poco dopo l’inizio del secondo tempo, i gol dell’Intercomunale diventano tre, grazie alla marcatura messa a segno da Guarisa. L’attaccante sfrutta al meglio un assist di Ferrara, ed insacca di testa la palla del 3-0. Forti del triplice vantaggio, i monsummanesi gestiscono nel miglior modo possibile la gara ed esultato per un successo atteso da tanto tempo.

Simone Lo Iacono