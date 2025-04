Prestito dei libri. C’è la consegna a domicilio

L’amministrazione comunale, attraverso la biblioteca, ha istituito il servizio gratuito di prestito a domicilio. Il servizio di prestito a domicilio è rivolto agli utenti iscritti alla biblioteca di Larciano o ad una biblioteca aderente alla rete documentaria della provincia di Pistoia (Redop) residenti o domiciliati a Larciano che, richiedendo il servizio, dichiarano di trovarsi in una situazione, anche temporanea, di difficoltà di mobilità per cui non sono in grado di recarsi fisicamente in biblioteca. Per usufruire del servizio, gli utenti devono compilare l’apposita modulistica ed inviarla per mail all’indirizzo [email protected] o consegnarla a mano all’Ufficio Protocollo nei giorni di apertura al pubblico dello stesso. Successivamente con una semplice telefonata alla biblioteca comunale durante l’orario di apertura (0573 858152) o mediante email all’indirizzo [email protected] gli iscritti al servizio potranno richiedere il prestito a domicilio.

La consegna e il ritiro dei documenti avvengono presso il domicilio dell’utente in giorni e orari concordati con il personale della biblioteca e comunque entro sette giorni lavorativi dalla data delle richieste. In caso di impossibilità di essere presente presso il domicilio indicato nel giorno concordato per la consegna, l’utente deve avvisare tempestivamente la biblioteca comunale, entro le ore 10 della mattina prevista per la consegna o per il ritiro previsti.

m. m.