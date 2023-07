Post di Fratelli d’Italia scatena le reazioni ironiche delle opposizioni

Luca Baroncini candidato sindaco anche nel 2024? Ilaria Michelucci (foto), coordinatore di Fratelli d’Italia, ieri ha pubblicato questo post su Facebook, poi rimosso: "Si inizia a lavorare partendo dal presupposto che l’unità sarà il fulcro del centrodestra; saranno ascoltate le voci dai territori, al fine di valutare e scegliere le candidature a sindaco, in base non all’appartenenza politica, ma a competenza, preparazione e spendibilità come candidato migliore per arrivare alla vittoria e quindi al governo dei vari Comuni". Il consigliere di minoranza Ennio Rucco (Pd) ironizza sul post. "Mi avevano mandato lo screenshot – scrive – sbalorditi del fatto che i criteri fossero competenza, preparazione, spendibilità. Peraltro individuati dai coordinatori regionali. Evidentemente per Montecatini si dovrà ricorrere al meno ambizioso criterio della “necessità“. Comunque così è anche peggio: si inizia a lavorare. Al quinto anno…". L’esponente dei Bagnaioli, Andrea Gabbani, non è da meno: "Si inizia a lavorare? Dopo 4 anni? Ma si lavora solo in periodo preelettorale?".