Ponte Buggianese. Cuoiopelli da battere

Il Ponte Buggianese torna a giocare al Pertini, dove due settimane fa aveva iniziato nel migliore dei modi questo 2025. Sul terreno di gioco di casa, i biancorossi guidati da Vettori avevano avuto la meglio contro la Pro Livorno Sorgenti, battuta a pochi secondi dal termine con un autogol, propiziato da un tocco sotto porta di Fantini. Poi è venuta la sconfitta contro la Sestese di sette giorni fa, ed ora arriva la Cuoiopelli che, nonostante il bel calcio finora offerto, occupa l’ultimo posto in classifica del girone A dI Eccellenza, con soli 4 punti all’attivo. Cuoiopelli che è una sorta di bestia nera dei pontigiani: se si prendono in considerazione le tre gare tra campionato e Coppa Italia, già giocate dalle due squadre in questa stagione, la formazione allenata da Vettori non ha mai vinto un match, mettendo a referto due pareggi, ed una sconfitta. Chiamato in causa per parlare della partita in programma questo fine settimana, il diesse del Ponte Buggianese Attilio Sensi ha parlato della situazione dell’infermeria biancorossa: "Qualche ragazzo ha lamentato dei problemi fisici. Però speriamo di poterli recuperare, per averli a disposizione per la gara in programma con la Cuoiopelli. Mancherà Pievani, che rimarrà fermo per molto tempo. È un peccato, perché uno come lui ci faceva comodo a centrocampo".

Sulla gara giocata domenica scorsa e persa contro la Sestese, il dirigente biancorosso ha detto: "Non è stata una bella partita. Forse un po’ è stato merito della Sestese, che è terza in classifica, e che è anche in finale di Coppa Italia. Però anche noi non siamo stati quelli che si erano visti nelle partite precedenti a quella di Sesto Fiorentino. Contro la Cuoiopelli dovremo essere differenti – ha poi concluso Sensi –. Dobbiamo assolutamente rimetterci in moto e vincere. Questa contro la Cuoiopelli rientra in quelle patite che non possiamo sbagliare. Se vogliamo salvarci, dobbiamo vincere match come questi".

