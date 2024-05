Polizia, controlli alla stazione

La polizia di Stato prosegue i controlli per garantire la sicurezza in città. Gli agenti del commissariato e quelli del Reparto prevenzione crimine di Firenze, ieri mattina, hanno fatto una serie di verifiche lungo le strade di Montecatini, dedicando particolare attenzione alle zone delle stazioni ferroviarie di piazza Gramsci e piazza Italia. Sono state identificate numerose persone e controllati vari veicoli.

La squadra mobile della questura di Pistoia ha arrestato a Montecatini un ragazzo marocchino, in flagranza di reato, per possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli agenti hanno effettuato un controllo nella casa dell’uomo, trovando della cocaina per un peso complessivo di circa 11 grammi, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi e banconote di piccolo taglio, provento dell’attività di spaccio.

Da. B.