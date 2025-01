Playoff diretti a rischio. Serve la scossa mercato

La sconfitta interna contro Salerno, la terza nell’arco di sette giorni decisamente da dimenticare, ha fatto scivolare la Fabo fuori dalla zona playoff del girone B di Serie B Nazionale, l’obiettivo più volte dichiarato da staff tecnico e società rossoblù: al momento gli "aironi" sono al settimo posto, finisse oggi il campionato dovrebbe superare un turno di play-in per arrivare al tabellone principale della post-season, ma siamo solo all’inizio del girone di ritorno e la doppia sfida all’orizzonte contro Virtus Roma e Ruvo di Puglia non fa dormire sonni tranquilli. Urge un’inversione di rotta, che dovrà necessariamente passare anche da scelte forti da parte della dirigenza termale, capeggiata da Andrea Luchi.

Lo ha promesso lo stesso numero uno degli Herons, che proprio domenica ha compiuto gli anni e che ai messaggi di auguri piovuti sui propri profili social da tanti sostenitori rossoblù ha risposto soffermandosi pure sul delicato momento della ’sua’ creatura: "Mi dispiace molto che la nostra squadra abbia offerto un’altra prestazione non all’altezza. È un momento molto difficile e la società è sul pezzo, al 110 per cento. Statene certi". Due le direttrici su cui la società avrebbe potuto muoversi: cambiare guida tecnica o accelerare sul fronte mercato per mettere mano ad un roster che nei primi tre mesi e mezzo di regular season ha evidenziato alcune carenze. Si è deciso di battere la seconda strada, mettendo a disposizione risorse per puntellare la casella dell’ala piccola nonostante l’esilio a Lucca si sia rivelato fin qui un vero e proprio bagno di sangue economico per le casse rossoblù, fra costi esorbitanti e mancati incassi.

Barsotti dunque rimane saldamente al timone della Montecatini targata Fabo, anche perché nel giudicarne l’operato non si può non tener conto della miriade di infortuni che hanno falcidiato il gruppo squadra. Pur affrontando al completo circa un terzo delle partite fin qui disputate il tecnico ha guidato i suoi ragazzi a 13 vittorie e ora attende rinforzi: il principale candidato ad approdare alla sua corte sono Jacopo Lucarelli, ala ex Libertas Livorno che è reduce da un lungo infortunio e si sta allenando con la Use Empoli, squadra che milita in B Interregionale. La trattativa esiste, su di lui si registra però l’interesse di molte squadre della categoria, compresa la Pielle Livorno. In uscita dalla A2 potrebbe esserci invece il playmaker Matteo Galassi, attualmente in maglia Vigevano.

Filippo Palazzoni