Più tecnologica e funzionale. Inaugurata la nuova biblioteca

Inaugurata la nuova biglioteca in via Puccini a Larciano. La struttura comunale si presenta molto ampia, funzionale, tecnologica, con una sala conferenza ed un’altra più piccola, chiamata ’Tana di Balù’ appositamente realizzata per i bambini. Poi ci sono i libri, ben tredicimila. Complessivamente il costo dell’importante intervento è stato di un milione e seicentomila euro, di cui un milione a trecentomila euro finanziato dalla Regione Toscana e trecentomila euro derivano dai fondi del comune di Larciano. All’inaugurazione è intervenuto anche il governatore Eugenio Giani. Presenti la sindaca di Larciano Lisa Amidei, il comandante della caserma dei carabinieri di Larciano Gianfranco Piombino e il parroco don Sergio Occhipinti. A rappresentare l’Istituto Comprensivo Ferrucci era presente la dirigente scolastica Federica Bonacchi, insieme ad un gruppo di bambini che frequentano le scuole elementari. "Con questa bilioteca – ha detto la sindaca Amidei – offriamo ai cittadini un servizio all’avanguardia e un rinnovato punto di aggregazione e socializzazione per i nostri giovani". La sindaca ha poi ringraziando la Regione Toscana per il contributo economico dato e tutte le persone, che hanno permesso la realizzazione di questa nuova.

L’assessora alla cultura Sara Sostegni ha illustrato in modo dettagliato le attività che si svolgeranno all’interno della biblioteca. Interessante il settore ’Libri novità’ che grazie, a un contributo economico del ministero della Cultura e della Regione Toscana, permette di avere presente negli scaffali le ultime novità editoriali.

Massimo Mancini