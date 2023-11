Piscina riaperta, si può nuotare. Risistemata a tempo di record dopo i danni dell’alluvione

Riaperto tutto in meno di un mese. La piscina comunale di Larciano Lamporecchio annuncia con gioia la riapertura al pubblico dopo l’allagamento del 2 novembre che aveva invaso gli impianti e il parcheggio, reso inagibile dal fango. "Siamo felici di comunicare – fanno sapere dal centro gestito dall’Associazione Nuoto Valdinievole, che amministra anche la piscina comunale di Monsummano – che da lunedì 27 novembre riapre regolarmente l’impianto delle piscine intercomunali di Larciano Lamporecchio. Nonostante gli ingenti danni provocati dall’alluvione alla struttura, ai quadri elettrici, motori di filtrazione, ricircolo e vari macchinari finiti sotto l’acqua e il fango, grazie all’incessante sforzo straordinario svolto dai nostri collaboratori e da tutti i tecnici intervenuti, la funzionalità dell’impianto è stata completamente ripristinata. Ringraziamenti sentiti alle amministrazioni comunali di Larciano e Lamporecchio, ai sindaci, agli assessori e agli uffici tecnici per la sollecitudine e l’interessamento dimostrato nei nostri confronti in questo momento di difficoltà. Un ringraziamento speciale – conclude l’Associazione – alla Vab Toscana Odv sezione di Larciano per il pronto intervento sull’impianto nei giorni immediatamente successivi all’alluvione. Abbiamo previsto uno sconto sul prossimo abbonamento per i giorni non usufruiti, per gli abbonamenti a tempo di attività motoria e il prolungamento di 24 giorni per gli abbonamenti a tempo di nuoto libero. Vorremmo mettere a conoscenza di queste nuove possibilità tutti coloro che desiderassero tornare a usufruire dell’impianto di via Marconi a Larciano". La piscina fa sapere anche che a breve ripartiranno i nuovi corsi di Hidrobike a Monsummano.

Arianna Fisicaro