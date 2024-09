Pioggia torrenziale, ma senza danni. Sventati allagamenti in zona Sesana

Una pioggia torrenziale si è abbattuta sulla città fin dalle prime ore del pomeriggio, ieri, ma gli allagamenti, per fortuna, sono stati evitati, senza i danni che hanno caratterizzato l’autunno dello scorso anno. I cittadini ricordano ancora con paura e preoccupazione la caduta di numerosi alberi, vecchi e malati, a cui il maltempo dette il colpo di grazia. Il sindaco Claudio Del Rosso e l’assessore ai lavori pubblici Luca Bini hanno monitorato la situazione per tutta la giornata. Il Comune, fin da sabato, attraverso il servizio di allerta e i social network aveva provveduto a informare i cittadini che ieri era previsto l’allerta arancione con forti precipitazioni in arrivo. Nelle settimane scorse, l’amministrazione, insieme ad Alia, è stata impegnata anche in un’attività di prevenzione per quanto riguarda possibili allagamenti. L’assessore Bini spiega che "a causa degli episodi degli anni passati, abbiamo chiesto un’attenzione particolare per la rimozione delle foglie, che, cadendo, vanno a ostruire le caditoie. È senza dubbio un aspetto su cui dobbiamo sempre prestare particolare attenzione".

Il sindaco Del Rosso ha fatto più passaggi sotto il cavalcavia vicino all’ippodromo Sesana, teatro di frequenti allagamento in caso di pioggia e maltempo. In numerosi casi, le automobili sono rimaste bloccate in questo punto di Montecatini. Più di un conducente, nel corso degli anni, è stato salvato dai vigili del fuoco. Questa volta è andata bene e non ci sono stati problemi per il traffico. "A scopo precauzionale – prosegue Bini – sono stati tolti i tombini lungo viale Adua, tra le Panteraie e viale Simoncini, in modo da rendere più agevole il deflusso delle acque piovane. La Protezione civile è intervenuta davanti all’Hotel Cristallino, in viale Diaz, un’altra strada a rischio in caso di forti precipitazioni, perché si stava alzando il livello dell’acqua. Anche in questo caso non si sono verificati problemi".

I vigili del fuoco non hanno dovuto fare interventi particolari nel corso del pomeriggio, a riprova che la forte precipitazione non ha comunque prodotto effetti pesanti. In base alle previsioni, la pioggia dovrebbe durare fino a questa mattina, intorno alle sei circa. L’allerta arancione emessa dalla sala operativa della Protezione Civile regionale duerà fino alla mattinata di oggi.

Daniele Bernardini