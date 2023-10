Giulia e il Pinocchio donato in tv, Gerry Scotti le fa una promessa: " Lo terrò con me in camerino"

Pescia (Pistoia), 3 ottobre 2023 – Giulia Franchi è una ragazza speciale, così la definiscono i genitori, il padre Graziano e la madre Liviana Pellegrini, e di grande simpatia. Una ragazza solare con la passione per i programmi tv di successo. Venerdì scorso è stata nel pubblico della trasmissione Mediaset “Caduta libera“, condotta da Gerry Scotti, e al conduttore ha regalato un Pinocchio in legno, simbolo di Collodi, paese dove vive. Il conduttore Mediaset, proprio a inizio trasmissione, ha sottolineato come quel Pinocchio lo accompagnerà "in camerino per tutta la stagione. Intanto lo metto qui, ci farà compagnia per tutta la puntata".

Su Giulia, Pinocchio, la tv e i personaggi famosi ci sono già delle belle storie passate. Nel 2018, per festeggiare in modo indimenticabile il suo compleanno, la famiglia riuscì a farla partecipare a una puntata di “Avanti un altro“, condotta da Paolo Bonolis, il suo personaggio tv preferito. In quella occasione madre e figlia offrirono al conduttore un Pinocchio. Giulia ha poi preso parte, sempre fra il pubblico, anche a una puntata de “Il grande fratello“, presentata da Alfonso Signorini. "Sono trasmissioni che le piacciono molto. Paolo Bonolis, nell’ultima occasione, l’ha avvicinata per darle un bacio sulla fronte. Anche lui è padre di una ragazza speciale". Per Giulia andare in tv deve essere davvero un’emozione grande. "Attende questi momenti con tanta felicità. Ed è sempre molto emozionata".

Il momento più emozionante per Giulia e la famiglia però non è stato in tv, ma quando "l’ho accompagnata da Papa Francesco in un incontro in Sala Nervi - racconta mamma Liviana -. Era il novembre 2021, Giulia aveva superato bene un’operazione chirurgica, una delle tante cui ha dovuto sottoporsi. Anche al Pontefice offrì un Pinocchio. Riuscimmo proprio ad arrivargli davanti, tanto che ci scambiammo due parole. Gli dissi che aveva avuto un intervento importante e il Papa le impose la sua benedizione. Le lacrime scesero immediatamente per quella che è stata una grandissima emozione. Poi da Francesco ricevemmo una lettera di ringraziamento, con il timbro della Santa Sede. Giulia la conserva in camera sua, incorniciata. Ultimamente, lo dico sempre: facciamo tutto quello che si può fare, finché siamo in tempo. Soprattutto per i nostri ragazzi speciali".