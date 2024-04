Montecatini, la pineta riapre dopo sei mesi di chiusura

Montecatini Terme, 23 aprile 2024 – L’ordinanza era stata emessa dal Comune lo scorso novembre, in seguito a una serie di crolli di alberi che tanti danni e tanta preoccupazione aveva causato in città. Complice quella ventina di alberi ritenuti pericolanti, l’amministrazione aveva interdetto l’accesso nell’area tra la parte Ovest delle Terme Tamerici e quella Est delle Terme Torretta. Finalmente, dopo sei mesi di attesa, la Soprintendenza ha autorizzato l’abbattimento delle piante a rischio crollo, con una comunicazione effettuata all’inizio di aprile. L’ufficio lavori pubblici ha provveduto a fare eseguire il taglio delle piante e la pulizia della Pineta, completati ieri mattina. Il Comune ha quindi provveduto a ritirare l’ordinanza, consentendo di poter transitare di nuovo nella parte della pineta.

Il mese di novembre dello scorso anno ha registrato il crollo di numerose piante, ormai al termine del loro ciclo vitale o comunque non più in grado di resistere alle intemperie. In quelle settimane, una grande pianta si è abbattuta su una macchina parcheggiata in viale Adua, mentre la conducente di trovava all’interno. Per fortuna ha colpito il lato del passeggero. Senza dimenticare quella del giardino dell’albergo vicino alla funicolare, chiuso da tempo. Questo crollo, per fortuna, non ha provocato feriti.

L’incidente più grave, senza dubbio è avvenuto alle Terme La Salute, pochi giorni prima dell’apertura della Baita di Babbo Natale, con il coinvolgimento di sette persone durante il crollo di un grande pino. Montecatini ha sempre vantato un patrimonio arboreo importante, ma il trascorrere del tempo, negli ultimi anno si è fatto sentire parecchio.

Daniele Bernardini