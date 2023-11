Crollano altri due alberi in pineta. Stavolta tanta paura senza danni. Il sindaco chiude parte del parco

Sono crollati all’improvviso, per fortuna in un momento in cui non stava passando nessuno. Il parco termale ha perso altri due pini ieri e, ormai, in città possiamo parlare di una vera e propria ecatombe, in aree pubbliche e private, causa maltempo. Soltanto pochi giorni fa, a Montecatini sono crollati dieci alberi, mentre il Comune ha deciso di abbatterne 25 giudicati a rischio.

Il sindaco Luca Baroncini fa il punto sull’ultimo crollo. "Sono caduti altri alberi in pineta – commenta amareggiato – il Comune ha emesso un’ordinanza per chiudere l’area interessata, quella compresa tra la recinzione ovest delle Terme Tamerici e quella est delle Terme Torretta. Non abbiamo ritenuto di dover chiudere il resto del parco poiché non paiono sussistere motivazioni per procedere in tal senso, visti anche i termini dell’allerta meteo per oggi. In ogni caso, la situazione continua a essere attenzionata da tecnici agronomi esperti anche attraverso tecnologie innovative che stiamo utilizzando per indagare sulle ragioni di un fenomeno naturale senza precedenti nella storia della città. Sono stati quattro anni, questi del mio mandato, pieni di calamità eccezionali per cui è lecito che io mi attenda maggior fortuna da ora in avanti per questa nostra comunità".

Nelle settimane scorse, una grande pianta si è abbattuta su una macchina parcheggiata in viale Adua, mentre la conducente di trovava all’interno. Per fortuna ha colpito il lato del passeggero. Senza dimenticare quella del giardino dell’albergo vicino alla funicolare, chiuso da tempo. Questo crollo, per fortuna, non ha provocato feriri. L’incidente più grave, senza dubbio è avvenuto alle Terme La Salute, pochi giorni prima dell’apertura della Baita di Babbo Natale, con il coinvolgimento di sette persone durante il crollo di un grande pino. Alessandro Michelotti, amministratore delle Terme, è stato portato all’ospedale di Careggi dall’elicottero Pegaso della Regione. È stato rimandato a casa da poco, mentre Marisa Baccaro, per tanti anni dipendente dell’azienda, sta completando la sua riabilitazione. Gli altri cinque coinvolti sono stati rimandati subito a casa. Il patrimonio verde che ha contribuito in passato al successo turistico di Montecatini ha bisogno senza dubbio degli interventi di sostituzione in programma nelle prossime settimane.

Daniele Bernardini