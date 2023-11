Albero cade sulla casa di Babbo Natale a Montecatini, ci sono feriti

Montecatini, 10 novembre 2023 - Un grosso pino è crollato sulla Baita di Babbo Natale a Montecatini. Almeno cinque i feriti, ma il bilancio è in aumento. Tra loro anche due poliziotti che stavano facendo un sopralluogo.

Momenti di paura nello spazio natalizio che era ormai allestito in vista delle feste. La Baita si trova all’interno del parco delle Terme di Montecatini. Tutto è accaduto nella mattina di venerdì. Immediato l’intervento delle ambulanze e dei vigili del fuoco.

L’albero si trovava proprio davanti a un portico. In pochi secondi il dramma, con la pianta che si è sradicata da terra. Potrebbe essere la forte pioggia degli ultimi giorni una delle cause del crollo. I primissimi soccorsi sono stati dati dalle persone che si trovavano lì in zona.

A rimanere ferite alcune persone che fanno parte dello staff delle Terme e appunto due operatori delle forze dell’ordine, due poliziotti. Che si trovavano lì per alcuni sopralluoghi dopo vandalismi che sono avvenuti nella notte tra giovedì e venerdì. In quel momento, vista anche l’ora mattutina di un giorno feriale, non c’erano bambini. (Notizia in aggiornamento)