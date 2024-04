Petri regala spettacolo a Pieve al Toppo

Uno scatenato Damiano Petri ha fatto il vuoto nel 41° Trofeo Beoni 4X4 a Pieve al Toppo, alla periferia di Arezzo. L’atleta pistoiese della Polisportiva Monsummanese ha dato spettacolo giungendo da solo sul traguardo per cogliere il secondo successo stagionale dopo quello conseguito a Ponte a Egola, e confermandosi come sia lui l’atleta juniores toscano più forte in questo inizio di stagione. Non è stato facile conquistare il successo in una gara con 150 juniores di 27 squadre al via su di un percorso che prevedeva un circuito finale comprendente nella zona di Oliveto un tratto sterrato. E proprio qui Petri a una decina di chilometri dall’arrivo, si è scatenato impressionando tecnici e sportivi. Prima di scollinare al gran premio della montagna ha lasciato tutti e lungo la discesa e quindi nel tratto finale in pianura verso il traguardo, ha potuto esprimersi al massimo, sfruttando le sue conosciute doti di cronomen.

Al traguardo di Pieve al Toppo accolto dagli applausi degli sportivi ammirati per la prodezza, oltre mezzo minuto il margine di vantaggio di Petri, guidato in ammiraglia dai due direttori sportivi Lenzi e Gradassi. La loro soddisfazione per la prestazione del pistoiese e quella del presidente della Polisportiva Monsummanese Alessio era evidente per questo bis stagionale.

Ora Petri da oggi a domenica sarà impegnato nella gara a tappe internazionale ’Eroica Juniores - Nation’s Cup’ valida per la Coppa delle Nazioni, indossando la maglia della rappresentativa della Toscana essendo stato convocato per questo appuntamento di prestigio che partirà da Castiglion della Pescaia e si concluderà in provincia di Siena dopo aver toccato anche quella di Arezzo. Tenuto conto della condizione atletica dimostrata in questo avvio di stagione, non c’è dubbio che Damiano Petri sarà l’atleta di punta della squadra della Toscana.

Antonio Mannori