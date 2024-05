La "Bandiera Azzurra": impegno per la promozione dello sport

La Federazione italiana dell’atletica leggera e l’Associazione nazionale del Comuni italiani concedono la "Bandiera azzurra 2024" a Montecatini. Sì tratta riconoscimento esclusivo che la Fidal e Anci assegnano annualmente a quei Comuni che si distinguono per l’impegno nella promozione della pratica della corsa e del cammino, e della salute più in generale, quali strumenti di benessere e qualità della vita. Il campione olimpico Maurizio Damilano consegnerà ufficialmente la bandiera al Comune durante una cerimonia. Stefano Mei, presidente della Fidal, e Roberto Pella, presidente vicario di Anci, spiegano le motivazioni del provvedimento in una lettera inviata all’amministrazione. "L’impegno e la determinazione nel garantire una migliore qualità di vita per i propri cittadini e nell’implementare politiche pubbliche per la promozione dello sport configurano il Comune di Montecatini come una tra le aree urbane per l’approccio e lo sviluppo dei temi legati a questo progetto".

Un concetto che è stato ribadito anche in una recente conferenza stampa, durante la quale Pella ha dichiarato di essere "convinto che attraverso la consegna simbolica della Bandiera Azzurra per sindaci e amministrazioni comunali derivi l’impegno a rendere sempre più ampia la partecipazione della popolazione e più efficace la lotta contro l’inattività fisica e l’esclusione sociale, che oggi rappresentano gravi minacce per la salute dei nostri cittadini". Tra gli interventi che hanno permesso al Comune di ottenere la "Bandiera azzurra 2024", c’è il restauro della Corta, il sentiero che porta a Montecatini Alto, un tipico esempio di percorso molto apprezzato dagli appassionati di trekking e podismo panoramico. Le iniziative dell’amministrazione legate alla promozione dell’attività sportiva, come i Giochi olimpici della Valdinievole, sono state molto bene considerate da Fidal e Anci. A queste si aggiunge la programmazione di piste ciclabili, collegamenti con i borghi, attraverso il Piano strutturale. Il riconoscimento avrà un valore anche sul piano della promozione turistica, con l’obiettivo di attirare appassionati di trekking e podismo.

Daniele Bernardini