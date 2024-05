Lorenzo, campione di greco e latino: "Una passione per gli studi classici"

Si è divertito Lorenzo Del Bino, studente di quinta dell’indirizzo classico del liceo Lorenzini a Pescia, alla fase regionale di Lingue e Civiltà classiche: nella sezione C (civiltà latina e greco-latina). Lorenzo è arrivato primo ma non aveva capito bene la portata della gara. "La mia docente, la professoressa Mariani - spiega - era emozionata, non capivo il perché. Soltanto dopo mi sono reso conto del risultato che avevo ottenuto. Sinceramente, ho partecipato per gioco. Non sono un asso nelle traduzioni ma sono innamorato della cultura greca e latina. Gareggiavo contro il Forteguerri, i licei di Lucca e Firenze. Non avrei mai pensato di poter avere accesso alla finale nazionale. Gli elaborati richiesti avevano come argomento le sirene, che mi hanno sempre affascinato. Ho parlato dal punto di vista femminile, valorizzando come nelle mie corde la figura della donna. Ho fatto collegamenti spontanei con le mie letture e con i cantanti che seguo".

"Questo profondissimo legame - è uno stralcio dell’elaborato di Del Bino - fra le donne e la natura era ben chiaro sin dalle origini: d’altronde una delle prime divinità create, secondo la mitologia greca, è Gea, la madre terra, colei che assieme a Urano diede origine a tutte le prime stirpi divine. Legame sottolineato anche nel terzo libro dell’Eneide di Virgilio, ai versi 96 e 98: nei versi precedenti Enea chiede aiuto a Timbreo, riferendosi a lui come "pater", il quale gli risponde che non devono cercare la "terra dei padri" ma piuttosto di "antiquam exquirite matrem".

Lorenzo Del Bino accede così alle Nazionali, che si terranno a Sulmona il 9 maggio. Il Lorenzini gareggerà poi anche alle Nazionali dei Campionati di Scienze Naturali che si terranno ad Assisi dal 10 al 12 maggio: Francesco Grossi della 5ASA si è infatti accaparrato il primo posto alle regionali svoltesi presso il Liceo Ulisse Dini di Pisa. In tale ambito segnaliamo anche gli ottimi risultati di Lorenzo Pelagini e Nicolò Lamichhane di 4ASA che si sono piazzati rispettivamente quarto e ottavo. L’amore degli studenti del Lorenzini per le lettere si esprime annualmente, da tradizione, con la Notte del Classico, iniziativa a carattere nazionale a cui da tempo e con entusiasmo il nostro liceo aderisce. L’evento, volto a promuovere l’antico e in particolare la cultura greco-latina, si è svolto il 19 aprile scorso: nel cortile di palazzo Piacentini dalle 18 alle 22 si sono alternati spettacoli, prove di abilità, letture, musica, balli, dj set e molto di più.

Giovanna La Porta