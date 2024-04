Nuovo amministratore unico. Luca Quercioli per le Terme

MONTECATINI TERME

Luca Quercioli, sessant’anni, commercialista e revisore legale di Sesto Fiorentino, è il nuovo amministratore unico delle Terme. La Regione, socio di maggioranza dell’azienda, lo ha nominato ieri mattina, durante l’assemblea con il Comune, titolare delle quote di minoranza. "Il Comune – spiega l’amministrazione di Montecatini – nei mesi scorsi aveva scritto al governatore Eugenio Giani, chiedendo una nomina il più possibile legata al territorio. Non avendo trovato una convergenza il socio comune ha deciso di non ostacolare o chiedere il rinvio della nomina di un nuovo amministratore unico, vista l’urgenza dettata dal momento e avuto riguardo anche della indisponibilità comunicata da Michelotti, partecipando all’assemblea dei soci ma astenendosi in merito alla nuova nomina". Il sindaco Luca Baroncini è certo che "Quercioli darà il massimo per le terme – ha dichiarato il Sindaco Baroncini – . Nei giorni scorsi ci siamo incontrati e gli ho ribadito l’importanza per la nostra comunità del patrimonio termale. Gli ho chiesto come priorità di riaprire subito lo stabilimento tamerici, sbloccando la situazione con l’associazione Incanto Liberty, e al contempo di lavorare al 100% per la rimessa a posto del Tettuccio. Mi sono astenuto sul punto della nomina perché è una scelta del Presidente della Regione. Niente di personale, anzi i nostri primi incontri sono stati proficui e sarà fondamentale il rapporto con la città. Colgo l’occasione per ringraziare l’ex amministratore Alessandro Michelotti per il lavoro svolto, per altro in momenti molto delicati come la pandemia, il concordato, e la recente alluvione, dove è stato anche vittima, assieme ad altri collaboratori, di un terribile incidente".

Durante l’assemblea Michelotti ha anche informato i soci di aver dato i primi incarichi per la messa in sicurezza del patrimonio immobiliare, a cominciare dalla ricognizione e successiva messa in sicurezza proprio del patrimonio arboreo della società.