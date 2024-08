La comunità in festa. Il vecchio mercato dei fiori è tornato a splendere

Pescia, 5 agosto 2024 – In tutta la città sono tornate a risuonare come in passato le voci provenienti dalla grande volta del vecchio Mercato dei fiori di Pescia. Una sensazione che molti pesciatini non hanno esitato a descrivere come bellissima ed emozionante. Il progetto valse numerosi premi internazionali, che hanno fatta diventare la struttura tra le più conosciute e apprezzate al mondo. Negli anni in cui era operativa, ha ospitato migliaia di operatori del settore floricolo, ma anche eventi sportivi, musicali, espositivi. Dopo un restauro reso possibile dal contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, costato due milioni di euro, è stato restituito alla città con una festa, una ‘Notte in fiore’ alla quale hanno voluto essere presenti tantissime persone, pesciatini, ma non solo, curata dall’associazione MaMò e Clarte. Hanno partecipato alla serata tutti i produttori del settore florovivaistico, che hanno contribuito agli addobbi floreali, e le associazioni del territorio.

«Ridare alla città questa struttura è stato davvero emozionante – commenta soddisfatto il sindaco Riccardo Franchi –. Vedere tutte queste persone, migliaia, che fin da prima dell’apertura avevano gremito gli spazi, con l’intervento della Filarmonica Gialdino Gialdini e l’esibizione dei figuranti della Lega dei Rioni. Il vero taglio del nastro è stato con il via alla musica del dj Battaglia. Una signora di 90 anni mi si è avvicinata ricordando quando, da giovane, veniva a fare il mercato. Questa è la struttura di tutti noi pesciatini. Dobbiamo esserne orgogliosi, dobbiamo sapere utilizzare questo patrimonio della nostra città. Era uno dei primi punti del nostro mandato, lo abbiamo fatto. E ora torna a disposizione di Pescia, per eventi ludici, sociali, culturali, sportivi, a partire dalla festa in programma il 14, aspettando il Ferragosto – conclude –. Deve essere un simbolo della rinascita della nostra comunità».